Iperius Backup5.0.2
Dosya ve Klasör Yedekleme Programı
Iperius Backup, bilgisayar kullanıcılarına dosya ve klasörlerini yedekleyebilmeleri için birçok farklı seçenek sunan gelişmiş bir dosya yedekleme programıdır. Aynı zamanda program yardımıyla farklı sürücüleri ve cihazları senkronize etme şansına da sahipsiniz.
Her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılabilecek olan program yardımıyla dosya ve klasör yedekleme işlemine başlayabilmek için yapmanız gereken önelikli şey program arayüzü üzerinde yer alan "Create new backup" butonuna tıklayarak yeni bir yedekleme görevi tanımlamaktır.
Dosya, klasör, sürücü, Windows sürücü imajları, FTP indirmeleri, SQL, Oracle, MySQL ve PostreSQL veritabanı yedeklerinizi bile alabileceğiniz program, kendi kategorisinde en iyi programlar arasında yer almaktadır.
Ayrıca gizli dosyaları ve sistem dosyalarını görüntüleyebilir, yedekleme işlemi sırasında yapılan tüm etkinlikleri kayıtlar sayesinde görüntüleyebilir, ZIP sıkıştırma modunu kullanabilir, zamanlayıcı sayesinde yedekleme işlemlerinin yapılmasını istediğiniz zamanı belirleyebilir ve çok daha fazlasını Iperius Backup ile gerçekleştirebilirsiniz.
Yedekleme işlemleri öncesinde ve sonrasında kullanıcıları ayrıntılı şekilde bilgilendiren program ile yedekleme işlemleri veya geri yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayarınızın otomatik olarak kapanmasını da sağlayabilirsiniz.
Birçok gelişmiş özelliğe sahip olmasına karşın sistem kaynaklarını sürpriz bir şekilde düşük miktarda kullanan program, yedekleme işlemlerini oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaktadır.
Özelleştirme seçeneklerinin zenginliği sayesinde kullanıcıların dosya ve klasör yedekleme işlemlerini farklı bir boyuta taşıyan Iperius Backup'ı mutlaka denemenizi öneririm.
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 187
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Enter Srl
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