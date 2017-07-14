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iPhone 8, 3D Lazer Teknolojisiyle Geliyor!

iphone 8

iPhone’un 10. Yılı olması sebebiyle çok özel bir model çıkarmak isteyen Apple, yeni cihazında 3D Lazer ve AR (Arttırılmış gerçeklik) teknolojisi üzerine yoğunlaşıyor.

Fast Company tarafından hazırlanan bir rapora göre, Apple'ın bir sonraki iPhone'unda AR ve diğer kamera teknolojilerine yardımcı olması için arka kameralarında 3D algılayıcı bulunacak. Apple’ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC konferansında, AR ile gerçek dünyada sanal nesnelerin yerini alması için geliştirilen ARKit yazılımı tüm dünyaya tanıtılmıştı.

3D

Yayınlanan raporda, yeni çıkacak iPhone’da bulunan 3D lazer teknolojisinin daha iyi derinlik algısına sahip olacağı ve hızlı bir şekilde otomatik netleme yapabileceği belirtildi. iPhone’un 10. yılı şerefine VCSEL lazer sistemi kullanması beklenen Apple’ın kamera konusunda yeni bir dönemi aralayacağı düşünülüyor. VCSEL, ışığın sensörden hedefe gidip oradan tekrar geri döndüğü süreyi hesaplayarak TOF(Time of Flight) ölçümünü yaptığı teknolojidir. Cihaz bu sayede hangi nesnenin nerede olduğunu daha rahat algılayabilir.

Bir diğer önemli özellik ise, telefonun ön yüzüne yerleştirilecek olan 3D yüz tarama teknolojisi. Ancak ne var ki Apple bu konuda bir açıklama yapmadı. Yani yeni modellerinde bu teknolojiye yer verecek mi bilmiyoruz.

Apple ve Google gibi şirketler AR sistemlerini cihazlarına entegre etmek için uğraşıyorlar. Google'ın Tango yazılımı ZenFone AR dahil olmak üzere iki telefonunda bulunuyor. Her ne kadar iPhone 8, Apple'ın AR konusundaki ilk girişimi olsa da Apple CEO’su Tim Cook, ARKit yazılımının örneklerinden farklı olduğunu ve piyasadaki en kapsamlı AR modeline sahip olacağını söyledi.

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Yazar: - 14.07.2017

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