iPhone 8 Çerçevesiz Ekran İle Geliyor!

Apple'ın göz bebeği iPhone 8 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan CAD tasarımlarına göre, iPhone 8 çerçevesiz ekran ile gelecek.

Sızdırlan fotoğraflara bakarak, telefonun çerçevesiz olarak geleceğini görebiliyoruz. Ayrıca parmak izi sensörünün home tuşu yerine, telefonun güç tuşuna yerleştirileceği düşünülüyor. Buna sebep olan şey ise, güç tuşunun önceki iPhone'lara göre daha belirgin olarak yapılması. Ancak yine de parmak izi sensörünün ekrana yerleştirilmiş olma ihtimali devam ediyor.

Bir başka tasarım farkı ise, çift kameranın dikey olarak yerleştirilmesinde ortaya çıkıyor. Çift kameranın dikey olarak konumlandırılması daha doğru olmuş diyebilirim. Çünkü telefonu yatay olarak tuttuğumuzda kameralar da yatay pozisyona geçecek. Bu durum, daha iyi fotoğrafların geleceğinin habercisi oluyor. Ancak, dikey olarak konumlandırılmış kameralar, bazı kullanıcıların tasarım olarak hoşuna gitmeyebilir.

Samsung tarafından üretileceği düşünülünen 5.8 inç boyutundaki ekranda, ön kamera ve sensörler dışında geri kalan bölümün dokunmatik ekran olacağı da görülebiliyor. Güvenlik açısından iris tarayıcı (göz tarama) barındırabileceği düşünülen iPhone 8'in, OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Bu bilgilerin henüz net olmadığını belirteyim. Ancak, dünyada pek çok çalışanı olan Apple şirketi, iPhone 8'i saklamayı istemesine rağmen, sızıntıları durdurma şansı yok diyebilirim.

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