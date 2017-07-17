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iPhone 8 Fiyatları Cep Yakacak!

iPhone8

Türkiye’de iPhone fiyatları her zaman pahalı ancak gelen haberler yeni çıkacak iPhone’ların 2 kat daha pahalı olacağı yönünde. 

iPhone 8’in tanıtılacağı tarih yaklaşırken, Apple’ın yeni iPhone’u hakkındaki iddialar da artarak devam ediyor. iPhone modelleri hakkında başarı tahminler yapan teknoloji analisti John Gruber, iPhone 8'in fiyatının 1200 dolardan satışa sunulacağını iddia etti. Eğer Gruber’ın iddiası doğruysa, ABD’de iPhone’ların bundan önce 649 dolardan satışa sunulduğu düşünüldüğünde, bu yüzde yüz zam anlamına geliyor. Bir başka iddia da Business Insider’dan geldi. Yayınlanan habere göre yeni çıkacak iPhone 8’in fiyatı tam 1500 dolar olacak.

Geçtiğimiz aylarda ABD basınına yansıyan haberlerde Apple’ın yeni iPhone’unun gecikebileceği iddialarına yer verilmişti. John Gruber bu gecikmenin nedeninin kablosuz şarj teknolojisi olduğunu söylerken, tanıtım tarihinde herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade etti. Gruber, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iPhone 8 serisinin kablosuz şarj teknolojisini destekleyen ve desteklemeyen iki ayrı model olarak satışa çıkabileceğini söyledi.

Uzmanlar iPhone 8’in fiyatındaki yükselmenin, OLED ekran özelliğinden ve 3D lazer teknolojilerinden kaynaklandığını belirtiyorlar. Zira tek başına OLED ekran özelliği bile üretim maliyeti olarak her iPhone için Apple'a ekstra 35 dolar olarak yansıyacak. Raporlarda 3D lazer teknolojisinin maliyetinin ise 20 dolar olduğu ifade ediliyor.

Yeni iPhone modellerinin 1000 dolar ve üstü olacağı kesin olarak bilinirken, bu rakamın satışları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

iPhone 8, 3D Lazer Teknolojisiyle Geliyor!

iPhone 8 Beklenen Özellikleri

Yazar: - 17.07.2017

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