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iPhone 8'de 4 Renk Seçeneği Olacak

iPhone 8 Renk Seçenekleri

Teknoloji devi Apple'ın yeni cihazının nasıl olacağı çok merak ediliyor. iPhone 8 olacağı kesinleşen amiral gemisi, şirketin şimdiye kadar ki en özel ürünlerinden biri olacak. Çünkü bilindiği üzere iPhone'un 10. yılı ve devrimsel özelliklerin geleceği konuşuluyor. Yeni çıkan iddialara göre, Cupertino merkezli şirket, iPhone 8 için bazı özel renk seçenekleri sunacak.

Araştırmacı Benjamin Geskin'in sızdırdığı bir bilgiye göre, iPhone 8'in 4 farklı renk seçeneği olacak. Üstelik cam bir gövdeye sahip olacağı da iddia ediliyor. Manşette gördüğünüz fotoğrafı Twitter'da yayınlayan Geskin, iPhone 8'in nasıl görüneceğine dair bilgi edinmemize de yardımcı oluyor. 

iPhone 8 hakkında çok az şey biliyor olmamıza rağmen, kısa süre önce hayatımıza girmiş olan ve oldukça olumlu eleştirilen alan Sony Xperia XZ Premium'a benzediği de kulislerde konuşuluyor. 

Her halükarda, iPhone hakkında kesin bilgileri öğrenebilmemiz için Eylül ayını beklememiz gerekecek. Zaman kısaldı ama ilerleyen günlerde iPhone 8 için daha fazla iddia ortaya atılacaktır. Bu arada 4 farklı renkten birinin Beyaz olacağı da sürekli yineleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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Yazar: - 10.07.2017

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