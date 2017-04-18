iPhone 8'e Ait İlginç ve Heyecan Verici Detaylar Sızdırıldı

Hakkında birçok sızıntı haberleri paylaşılan iPhone 8’in son sızdırılan detayları kuşkusuz şimdiye kadar gelenlerin en heyecan vericisi. Samsung, halen vakti varken elinden geleni yapmalı çünkü şayet iPhone 8 bu sızıntıda iddia edilenlerin yanına bile yaklaştıysa, bu yıla damgasını vuracak demektir. Fan sitesi iFanr tarafından sızdırılan detaylar doğruysa iPhone, gelecek yılların tasarım trendini belirleyecek diyebiliriz.

Apple’ın, LG modeli kenardan kenara kıvrımlı tasarımını bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir, ancak LG’nin kıvrımlı kenarlarını eleştirenler muhtemelen sevinecektir. Gelen bilgilere göre iPhone 8’in ekranı hala 2.5D kıvrımlı ve 2.6 mm kadar ince bir çerçeveye sahip. Ancak sızıntının heyecan verici kısmı, ekranın çevresinde başka hiçbir şey bulunmaması.

iPhone 8’in ekranın altına gizlenmiş olan parmak izi algılayıcısı hakkında daha önce birçok şey duymuştuk. Hatta iPhone 8’in çıkışını geciktiren detayın da bu olduğu söylenmişti. Ancak sızdırılan son görüntülerde görülüyor ki, ekran üst bölümdeki kameraları ve algılayıcıları da gizliyor. Üst bölümde hoparlörün solunda çift kamera sistemi yer alırken, sağında ise ortam ışığı algılayıcısı ve 3D lazer algılayıcı yer alıyor. Bu algılayıcı Microsoft Kinect’te yer alan algılayıcılara benziyor. Bu algılayıcılar İsrailli PrimeSense tarafından üretiliyor ve söz konusu şirket 2013 yılında Apple tarafından satın alındı.

iPhone 8’de yer alan ön kameralar ise sadece güzel selfieler çekmek için değil ayrıca derinlik ve üç boyutlu verileri algılamanın yanında güvenli bir yüz tanıma teknolojisi sunuyor. Apple’ın ayrıca iki kameranın ortasına bir LED flash koyduğu görülüyor.

iFanr bu yeni detayların yanında daha önce iddia edilmiş ancak teyit edilmemiş sızıntılardan da bahsetti. Paylaşılan bilgilerde telefonun metal arka yüzeyine yerleştirilen cam katman yardımıyla kablosuz şarj etme işlemi yapılabiliyor. Tasarım açısından Apple’ın iPhone 4’e dönüş yaptığı söylenebilir ancak iPhone 8’in daha oval bir tasarıma sahip olduğu da görülüyor. iPhone 8’e ait son sızıntılarda yer alan detaylar, gerçek olmayacak kadar heyecan verici olabilir ancak dürüst olmak gerekirse Apple, satın almalar ve patentler ile tüm bunlara bir zemin hazırlamıştı.

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