iPhone 8'in En Net Görüntüleri!

ABD'li şirket Apple'in yeni telefonu iPhone 8'in en net ve detaylı görüntüleri sızdırılmaya devam ediyor.

ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın göz bebeği iPhone'nun bu sene, çok farklı bir tasarım ile geleceğini düşünüyorum. Yeni amiral gemisi telefonlarda olan ve neredeyse çerçevesiz ekran modelini iPhone 8'lerde görme ihtimalimiz çok yüksek. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen telefonun gerçeğe en yakın görüntüleri sızdırıldı.

@OnLeaks tarafından hazırlanan videodaki iPhone, tamamen bir prototip olarak hazırlanmış ve gerçeğiyle bir alakası yok. Ancak Apple, yeni iPhone'a bu tasarımı verebileceğini öngörüyorum. Videodaki iPhone modeli daha önce sızdırılan modellerle tip olarak da örtüşüyor. Görüntülerde Home tuşunun olmadığı, 3D destekli çift kamera telefonda yer alıyor.

Eski model telefonlarında parmak izi tarayıcısını home tuşuna yerleştiren Apple, yeni telefonla birlikte ya göz tarama desteği getirecek ya da parmak izini cihazın arka kısma yerleştirecek. Çift kamerayı iPhone 7 Plus'da kullanan Apple'ın, yeni telefonunda da alan derinliği ve optik zoom özelliklerini kullnanmak adına yine çift kamera kullanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ekran üretim konusunda sıkıntılar yaşayan ABD'li şirket, iPhone 8'de gecikmeler yaşayabilir. Telefonu piyasaya sürdükten sonra sıkıntı yaşanmaması için çıkış tarihini ileriye alacağı da konuşuluyor

iPhone 8 hakkındaki en son videoya göz atmak isterseniz, böyle buyurun:

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