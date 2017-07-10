iPhone 8'in Gecikmesinin Sebebi Belli Oldu

Geçen ay iPhone 8 modelinin gecikiyor olabileceği haberlere yansımış, bu durum iPhone 8 cep telefonlarını bekleyenlerin yüreğini biraz da olsa burkmuştu.

Eylül ayında tanıtılması beklenen telefonun, kablosuz şarj teknolojisi yüzünden gecikmeli bir şekilde piyasaya çıkacağı dün manşetlere düştü. ABD’li teknoloji lideri Apple sonunda, bu yıl yeni iPhone’larda kablosuz (wireless) şarj kullanmaya karar verdiğini açıklamış ve herkesi mutlu etmişti ancak, bu girişimi şirkete oldukça zaman kaybettirecek gibi duruyor.

Teknolojik ürünlere dair tüyolar veren John Gruber, Twitter üzerinden yeni iPhone’lara dair bilgiler verirken, kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 8 ürün bandında gecikmeye neden olabileceğinin de altını çizdi.

Gruber'in attığı gönderiye göre iPhone 8 serisi, kablosuz şarj destekleyen ve desteklemeyen iki ayrı model olarak satışa çıkabilir. Böyle olursa kablosuz şarj desteklemeyen model, piyasaya zamanında çıkabilirmiş. Kablosuz şarj teknolojisine sahip iPhone ise biraz daha geç çıkacak. İkinci bir seçenek ise farklı modeller olmaksızın iPhone’lar piyasaya daha geç sürülecekler. Bu durum iPhone 8 bekleyen heyecanlı tayfayı oldukça hayal kırıklığına uğratacak.

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