iPhone 8'in Maliyeti 1000 Dolardan Fazla Olacak

ABD'nin en büyük şirketlerinden Apple'ın yeni çıkacak telefonu iPhone 8'e dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ancak, bu sefer ki sızıntı çok farklı. Analistlere göre Apple, bir adet iPhone 8'in Apple'a maliyeti bin dolardan fazla olacak.

Apple, dünya üzerinde her zaman bir teknoloji devi olarak benimsendi. Ancak son günlerde iPhone 8 söylentileriyle ve toplantılarının dinlenmesiyle gündeme gelen şirket, eğer güçlü bir atak yapamayıp yine eski telefona benzeyen bir iPhone çıkarırsa kullanıcılarının gözünden düşecek.

Nomura-Instinet analistlerine göre, Verizon ve T-Mobile da dahil olmak üzere ABD'deki operatör şirketlerinin yapacağı anlaşmalar ile iPhone 8'in pahalı olması kampanyalar ile önlenebilecek. Yeni çıkacak iPhone için özel ödeme planları planlamayı düşünen operatörler, hem kullanıcılar hem de Apple için hesaplı hizmet vermeyi amaçlıyorlar.

Ancak en büyük sorunlardan biri, iPhone 8'in maliyeti. Apple tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, yeni telefonuna bin dolardan daha fazla para harcayacak. Bu sebepten dolayı Apple, operatörler ile anlaşma yapmaya razı olacak. Çünkü maliyetin üzerine kendi karını eklediği zaman pek çok kullanıcının fiyatları çok pahalı bulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Araştırmayı yapan analist Jeffrey Kvaal, Apple'a dair açıklamalar da yaptı. iPhone 8'de ses entegrasyonu, 3D algılama ve optik zoom gibi yüksek teknolojilerin barındırılacağını belirten Kvall, Apple'ı övmeyi de ihmal etmedi. Ancak bana göre, Apple, iPhone 6 serisinden sonra büyük yeniliklerde bulunmadı. Sadece yeni çıkan telefonun kamerasında, parmak izi sensöründe ufak tefek yenilikler yaptı. iPhone kullanıcılarının büyük bir bölümü de böyle düşünüyor.

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