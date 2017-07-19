?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilIPhone 9 İşlemcilerini Ezeli Rakibi Üretecek!

iPhone 9 İşlemcilerini Ezeli Rakibi Üretecek!

Son gelen duyumlara göre, önümüzdeki yılın yeni modeli olması beklenen Apple iPhone 9'u, Apple'ın ezeli rakibi üretecek.

Kore merkezli The Investor adlı yayın tarafından duyurulan habere göre, önümüzdeki yıl iPhone 9 adı ile çıkış yapması beklenen modelin A12 kod adlı işlemcilerini üretmesi için Apple ile Samsung'un anlaşmaya çok yakın oldukları belirtildi.

Haberde yer alan bir diğer detayda da Samsung ile anlaşmanın sağlanması durumunda, işlemcilerin yapımı için gelişmiş üretim ekipmanlarınnın satın alındığı ve bu ekipmanlar ile yapılacak işlemcilerin 7 nanometre olabileceğinden söz ediliyor.

Samsung ve Apple iş birliği bununla da sınırlı kalmıyor. İki ezeli rakip, iPhone 7 RAM'lerinin daha önce Samsung tarafından üretilmesi için anlaşmıştı. Aynı şekilde iki firmanın, iPhone'in 8 OLED ekranlarını üretmesi için anlaştığını da ekleyelim.

Bilinenin aksine, farklı firmalar için işlemci, ekran, depolama birimi ve batarya üretimini gerçekleştiren Samsung; bu yıl birçok firmanın amiral gemilerinde yer vereceği Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinin tek dağıtıcı firması olma özelliğine de sahip.

iPhone 8 Beklenen Özellikleri

iPhone 8 Çerçevesiz Ekran İle Geliyor!

iPhone 8 Fiyatları Cep Yakacak!

Yazar: - 19.07.2017

iPhone 9 İşlemcilerini Ezeli Rakibi Üretecek! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Beyin Hasarları Video Oyunlarla Tedavi Edilecek Beyin Hasarları Video Oyunlarla Tedavi Edilecek Highmark Interactive şirketi, zihinsel hasarları ve rahatsızlıkları olan bireyler için yeni bir tedavi yöntemi deniyor. Şirket, beyin tramvalarını…
Apple'ın Yeni Patentiyle Daha İyi iPhone Selfieleri Çekin Apple'ın Yeni Patentiyle Daha İyi iPhone Selfieleri ÇekiniPhone marka telefonunuzla bir anda daha iyi selfieler çektiğinizi hayal edin, büyük ihtimalle ışığın güzel geldiğini falan düşünürsünüz.… Oyuncaklar Çocuklarınıza Dair Bilgileri Kayıt Ediyor Olabilir! Oyuncaklar Çocuklarınıza Dair Bilgileri Kayıt Ediyor Olabilir!Amerikan Federal Araştırma Bürosu (FBI), yayınladığı yeni genel güvenlik duyurusu metni ile yakın zaman önce ortaya çıkan ve herkesi tehdit…
Snapchat Gözlükleri Artık Amazon'da! Google Pixel 2 Konsept Videosu Açığa Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ