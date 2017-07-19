iPhone 9 İşlemcilerini Ezeli Rakibi Üretecek!

Son gelen duyumlara göre, önümüzdeki yılın yeni modeli olması beklenen Apple iPhone 9'u, Apple'ın ezeli rakibi üretecek.

Kore merkezli The Investor adlı yayın tarafından duyurulan habere göre, önümüzdeki yıl iPhone 9 adı ile çıkış yapması beklenen modelin A12 kod adlı işlemcilerini üretmesi için Apple ile Samsung'un anlaşmaya çok yakın oldukları belirtildi.

Haberde yer alan bir diğer detayda da Samsung ile anlaşmanın sağlanması durumunda, işlemcilerin yapımı için gelişmiş üretim ekipmanlarınnın satın alındığı ve bu ekipmanlar ile yapılacak işlemcilerin 7 nanometre olabileceğinden söz ediliyor.

Samsung ve Apple iş birliği bununla da sınırlı kalmıyor. İki ezeli rakip, iPhone 7 RAM'lerinin daha önce Samsung tarafından üretilmesi için anlaşmıştı. Aynı şekilde iki firmanın, iPhone'in 8 OLED ekranlarını üretmesi için anlaştığını da ekleyelim.

Bilinenin aksine, farklı firmalar için işlemci, ekran, depolama birimi ve batarya üretimini gerçekleştiren Samsung; bu yıl birçok firmanın amiral gemilerinde yer vereceği Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinin tek dağıtıcı firması olma özelliğine de sahip.

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