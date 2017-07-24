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iPhone Bekleyenler Biraz Daha Dişlerini Sıkmak Zorunda Kalacaklar!

iPhone Bekleyenler Biraz Daha Sabırlı Olmak Zorunda Kalacaklar!

iPhone 8 bekleyenler, bu sezon biraz daha sabırlı olmak durumunda kalacaklar. Çünkü yeni nesil iPhone 8 serisi ile ilgili bir değil, birkaç olumsuz haberle manşetlere düştü.

Tamam iPhone pahalı olacak, çıkış tarihi gecikecek gibi söylentiler ve bu varsayımları destekleyen haberler okuduk, hatta yazdık.

Ancak, yeni gelen bir analize göre, fiyatının yüksek olmasının yanı sıra, cihazın ilk çıkış tarihinde sınırlı stoklara sahip olacağı da söyleniyor. Apple, olarak çıkış tarihinde stoklarında 9 milyon yerine sadece 2 milyon ünite bulundurabileceğini açıkladı. Bu durumda Apple Store merkezlerinde bir izdiham yaşanabileceği de olasılıklar dahilinde görünüyor. Normal şartlarda zaten kalabalık kitleleri Apple dükkanlarının önünde görmeye alışmışken, bu yeni haberler kullanıcıların canla başla yeni cihaza ulaşabilmek için "birbirini ezebileceği" şeklinde de değerlendirilebilir.

Tüm bu olumsuz haberlerden çıkan sonuç; iPhone severlerin yeni seriye öyle "şıp" diye sahip olamayacağı, hatta birkaç ay beklemek durumunda kalabileceği olarak yorumlanıyor.

iPhone 8 Fiyatları Cep Yakacak!

iPhone 8 Beklenen Özellikleri

iPhone 8'in Gecikmesinin Sebebi Belli Oldu

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Yazar: - 24.07.2017

iPhone Bekleyenler Biraz Daha Dişlerini Sıkmak Zorunda Kalacaklar! İçin Yorum Yaz

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