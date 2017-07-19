iPhone Kaçakçısı Çinli Kadını Kışlık Kıyafetleri Ele Verdi

Bu yaz sıcağında üzerinde kışlık kıyafetler olan birini görseniz ne düşünürdünüz? iPhone kaçırıyor herhalde der miydiniz?

Yok, Metin Hara ve Adriana Lima’dan bahsetmiyorum. Çinli bir kadın 29 derece sıcaklıkta kışlık kıyafetlerle ülkeye girmeye çalışınca gümrük memurlarının dikkatini çekti. Kadının kıyafetlerinin altında, vücuduna bantla tam tamına 102 adet iPhone yapıştırdığı ortaya çıktı. 4 kat üst üste sarılan iPhoneları gümrükten kaçak geçirmeye çalışan kadın, hava koşullarına uymama gerekçesiyle yakalanmış oldu.

Çin’e iPhone sokmaya çalışan çok sayıda insan bugüne kadar yakalandı. Bulardan en şaşırtıcısı, 2014 yılında bir adamın vücuduna yapıştırdığı 146 iPhone’u ülkeye sokmaya çalışmasıydı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın bununla ilgili bir maddesi yok mu yahu? Mesela ‘Vücuda En Fazla iPhone Yapıştıran İnsan’ gibi?