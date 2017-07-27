İş Yerinde Oyun Oynamak Stresi Azaltıyor

Hepimizin bildiği üzere bir ofiste ya da başka bir mekanda çalışmak, ister istemez strese sebep oluyor. Fakat yapılan son bilimsel çalışmalar, iş yerinde video oyunları oynamanın, stres seviyesini gözle görülür seviyede düşürdüğünü ortaya çıkardı.

İnsan Faktörleri ve Ergonomi Derneği tarafından yapılan son araştırmada, ABD'de yaşayanların yüzde 50'den fazlasının, işyerinde stres, hayal kırıklığı ve kaygı ile ilgili bilişsel yorulma yaşamış olduklarını ortaya çıkarmıştı. Sağlık ve hava trafiği gibi önemli mevkilerde çalışanların, stres sebebiyle yaşadıkları bilişsel yorgunluğun, büyük kazalara sebebiyet verebilecekleri de aynı raporda yerini almıştı.

University of Central Florida'da HF&E alanında doktora çalışmalarını yürüten Michael Rupp, yemek aralarında ya da küçük molalarda basit video oyunlarının oynanmasının strese etkisini araştırma fikriyle yola çıkarak, küçük bir deney organize etti. 66 kişinin katıldığı bu deneyde, öncelikle katılımcıları yormak için bilgisayarda yapmaları gereken çeşitli görevler verildi. Ardından küçük molalara çıkmaları sağlandı ve bu molalarda, Suşi Kedi isimli flash tabanlı bir oyunu oynamaları, bir rehber eşliğinde gevşeme hareketleri yapmaları ya da herhangi bir ekranın olmadığı bir odada sessizce oturmaları istendi.

Deney boyunca araştırmacılar, katılımcıların stres seviyesini, ruh halini ve bilişsel performansını ölçtüler. Deneyin sonucunda ise sadece video oyunu oynayanların, mola sonrasında kendilerini daha iyi hissettikleri ortaya çıktı. Odada sessizce oturanlar, endişe seviyelerinin arttığını söylerken, rehberle birlikte rahatlama hareketleri yapanların da stres seviyelerinde negatif etkiler görüldü.

Daha önce yapılan kimi çalışmalarda, stresin her zaman kötü olmadığı ve bazı durumlarda hayati öneme dahi sahip olabileceği ortaya çıkmıştı. Yine de çeşitli iş kollarında çalışanların, stres sebebiyle bilişsel yorgunluk yaşadıkları ve bunun sonucunun hiç tahmin edilmeyecek kadar kötü sonuçlara yol açabileceğinin altı çizilmişti. Rupp tarafından yapılan bu son çalışma da stresi engellemek için oyun oynamanın, etkili çözümlerden bir tanesi olduğunu gösterdi.

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