İşin Olsun(Android)
Android İçin İş Bulma Uygulaması
Evinize yakın işi kolaylıkla bulun.
İşin Olsun, Kariyer.net’in konum bazlı çalışan iş bulma uygulaması. Evinizin yakınlarında bir işe sahip olmak istiyor ve o işi hızlıca bulabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız Kariyer.net İşin Olsun Android uygulamasını indirmenizi tavsiye ederim.
1000’e yakın iş ilanının yer aldığı Kariyer.net İşin Olsun uygulaması, evlerine yakın iş arayan kişilere özel olarak hazırlanmış bir iş bulma uygulaması. Diğer iş bulma uygulamalarından en büyük farkı; sadece bulunduğunuz yere yakın, eleman ihtiyacı olan iş yerlerini listelemesi. Tam zamanlı, dönemsel, part time (yarı zamanlı) iş ilanlarını bulabiliyorsunuz. İş ilanları sayfası oldukça sade ve tek dokunuşla iş başvuru yapacağınız firmaya ulaşabiliyorsunuz.
Kariyer.net İşin Olsun uygulaması, acil iş ilanı vermesi gereken, eleman arayan iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sunuyor. 1 dakika gibi oldukça kısa bir sürede ücretsiz iş ilanınızı yayınlayabiliyorsunuz. İlanınız 15 gün süreyle yayında kalıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Kariyer.net Yazılım Geliştirme
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