Evinize yakın iş mi arıyorsanız? Kariyer.net'in yeni uygulamasındaki iş ilanlarına bakın.

Kariyer.net İşin Olsun, iş yerinin eve yakın olmasını isteyen kişiler için 1000’e yakın iş ilanı sunan iş bulma uygulaması. "Eve yakın işim olsun" diyorsanız, Kariyer.net’in yeni mobil uygulamasını cep telefonunuza kesinlikle indirmelisiniz.

Kariyer.net dahil popüler tüm iş bulma/arama siteleri geniş filtreleme seçenekleri sunuyor. Ancak en fazla bulunduğunuz şehirde eleman arayan iş yerlerinin ilanlarına ulaşabiliyorsunuz. Evinizle aranızda rota çizerek size en yakın iş ilanlarını gösterebilen bir uygulama yok. Bu noktada bir ilk olan Kariyer.net İşin Olsun uygulaması, hayalinizdeki işi bulmanızda yardımcı oluyor. İster tam zamanlı, ister part time, isterseniz de dönemsel bir iş bakıyor olun; sadece adresinize yakın iş ilanları karşınıza çıkıyor.

İş ilanları sayfasının oldukça sade tasarımda karşımıza çıktığı ve tek dokunuşla firmaya ulaşma kolaylığı sunan Kariyer.net İşin Olsun uygulaması, acil eleman ihtiyacı olan iş yeri sahiplerine de yardımcı oluyor. 1 dakikada cep telefonunuz üzerinden iş ilanınızı verebiliyor. İlanınız 15 gün boyunca yayında kalıyor.