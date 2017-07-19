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İstanbul 3. Havalimanına Ne Zaman Uçakların İnebileceği Açıklandı

İstanbul 3. Havalimanına Ne Zaman Uçakların İnebileceği Açıklandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT'ye verdiği bir demeçte İstanbul'a inşa edilen 3. IGA Havalimanına ilk uçağın ne zaman inebileceğini söyledi.

İstanbul 3'üncü havalimanı IGA'da kullanılacak teknolojiler yavaş yavaş su yüzüne çıkarken, Bakan Ahmet Arslan ilk uçağın 2018 yılının Şubat ayında inebileceğini söyledi. Bakan, " Önümüzdeki yıl şubat aylarında havaalanını uçak indirebilir hale getireceğiz, ama 29 Ekim 2018’de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açmış açacağız." dedi. Bu durumda bakanın demecinden, 2018 Şubatında havaalanı pistlerinin hizmete girebileceği, ancak 2018 Ekim ayında tam kapasiteye ulaşmasının beklendiği anlaşılabiliyor.

Bakan söz konusu demecinde, Sabiha Gökçen havalimanının hizmet vermeye devam edeceğini, ancak Atatürk Havalimanının hizmet dışı kalacağını söyleyerek, "Ancak biz söz konusu tesisi fuar merkezleri olarak kullanacağız." dedi.

İstanbul 3. Havalimanı IGA'nın GüvenlikTeknolojisi  Açıklandı

İstanbul Yeni Havalimanı Ekranları Vestel'e Emanet

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Yazar: - 19.07.2017

İstanbul 3. Havalimanına Ne Zaman Uçakların İnebileceği Açıklandı İçin Yorum Yaz

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