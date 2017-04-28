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İstanbulluların En Büyük Çilesi Trafiğe Çözüm İBB'den Geldi

ibb navi

Trafik çilesi her geçen gün daha da büyüyor. Hele ki İstanbullular için gittikçe çekilmez bir hal alan bu sorunu çözmede kullanılabilecek en yeni teknoloji de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Hali hazırda kullanılan Yandex Map ve Google Map uygulamalarına kıyasla, daha güvenli ve kesin sonuç verecek IBB Navi’nin tanıtım videosu sizlerle:

Sadece İstanbul’la da sınırlı kalmayan uygulama tüm Marmara Bölgesi’ni kapsıyor. Bölgedeki tüm şehirlerin canlı trafik bilgilerini kullanan IBB Navi, kullanıcıların gideceği noktaya en kısa sürede gidecekleri rotayı seçmelerinde yardımcı olacak. Üstelik İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışacak uygulamadan, toplu taşıma hakkında detaylı bilgi alınabilecek. IBB Navi sayesinde, canlı trafik kamera görüntülerini izleyebilir, olası kaza ya da tehlikeli durumları diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Büyükşehir’in daha önce de böyle bir uygulama girişimini belki hatırlarsınız, malum popüler rakiplerini yenemeyen eski uygulamaya kıyasla IBB Navi; otopark dolulukları gösterme, 6 farklı dil seçeneği ve sesli komutla hedef oluşturabilme özellikleriyle, bu sefer rakiplerini sollayacağa benziyor.

İndir
İBB Navi Android
İBB Navi Android Android İçin İstanbul Navigasyon Uygulaması

İndir97 MB
İBB Navi iOS
İBB Navi iOS iPhone ve iPad İçin İstanbul Navigasyon Uygulaması

Yazar: - 28.04.2017

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