İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy'lerin Listesi!
Android kullanıcılarını ilgilendiren yepyeni bir güncelleme geliyor. Android'i akıllı telefonlarında en çok kullanan markalardan biri olan Samsung, hangi Galaxy cihazlarının uyumlu olup olmadığı hakkında bilgilerini paylaştı.
Tahmini olarak uyumluluk değerlendirmesi yapılan cihazların listesi şu şekilde;
Android 8.0'a Güncellenebilir Galaxy'ler
Galaxy A3 (2017)
Galaxy A5 (2017)
Galaxy A7 (2017)
Galaxy C7 Pro
Galaxy C9 Pro
Galaxy J5 (2017)
Galaxy J7 (2017)
Galaxy J7 Prime (OnNxt)
Galaxy Note FE
Galaxy Note 8
Galaxy S7
Galaxy S7 Edge
Galaxy S7 Active
Galaxy S8
Galaxy S8+
Galaxy Tab S3
Android 8.0'a Güncellenmesi Belirsiz Galaxy'ler
Galaxy A8 (2016)
Galaxy A9 Pro
Galaxy J3 (2017)
Galaxy J5 (2016)
Galaxy J7 (2016)
Galaxy Tab A (2016 modelleri)
Galaxy Tab S2 VE (2016 modelleri)
Android 8.0'a Güncellenmeyecek Galaxy'ler
Buradaki modeller ve daha önceki modeller güncellenemeyecek;
Galaxy A3 (2016)
Galaxy A5 (2016)
Galaxy A7 (2016)
Galaxy J1 serileri
Galaxy J2 (2016)
Galaxy J3 (2016)
Galaxy Note 5
Galaxy S6 serileri
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