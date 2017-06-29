İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy'lerin Listesi!

Android kullanıcılarını ilgilendiren yepyeni bir güncelleme geliyor. Android'i akıllı telefonlarında en çok kullanan markalardan biri olan Samsung, hangi Galaxy cihazlarının uyumlu olup olmadığı hakkında bilgilerini paylaştı.

Tahmini olarak uyumluluk değerlendirmesi yapılan cihazların listesi şu şekilde;

Android 8.0'a Güncellenebilir Galaxy'ler

Galaxy A3 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A7 (2017)

Galaxy C7 Pro

Galaxy C9 Pro

Galaxy J5 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J7 Prime (OnNxt)

Galaxy Note FE

Galaxy Note 8

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Active

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy Tab S3

Android 8.0'a Güncellenmesi Belirsiz Galaxy'ler

Galaxy A8 (2016)

Galaxy A9 Pro

Galaxy J3 (2017)

Galaxy J5 (2016)

Galaxy J7 (2016)

Galaxy Tab A (2016 modelleri)

Galaxy Tab S2 VE (2016 modelleri)

Android 8.0'a Güncellenmeyecek Galaxy'ler

Buradaki modeller ve daha önceki modeller güncellenemeyecek;

Galaxy A3 (2016)

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A7 (2016)

Galaxy J1 serileri

Galaxy J2 (2016)

Galaxy J3 (2016)

Galaxy Note 5

Galaxy S6 serileri

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