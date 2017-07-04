İşte Kumar ve Bahis Sitelerine Karşı Uygulanacak Kapsamlı Eylem Planı

Hükümetin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonların ardından şimdi sıra, bahis ve kumarla mücadeleye geldi. Kumar ve bahisle mücadele kapsamında hazırlanan 2 yıllık eylem planına Cumhuriyet Savcısı başkanlık edecek, hazırlanan eylem planının çok kapsamlı oluşu, bu konuya kökten bir çözüm getirmekteki kararlılığı da ortaya koyuyor.

Gençlerin kolayca batağa sürüklendiği ve ailelerin dağılmasına yol açan yasa dışı kumar ve bahis uygulamalarının ülke ekonomisine de ciddi zararlar verdiği belirtiliyor. Hazırlanan iki yıllık eylem planı kapsamında bilhassa internet üzerinden yasa dışı kumar ve bahis oynatan sitelerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Bahis ve kumara karşı topyekun başlatılan bu savaşta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet birlikte çalışacak. Eylem planının komutasında ise Cumhuriyet Savcısı olacak.

Eylem planı kapsamında yasa dışı organizasyonların kumar ve bahis oynatma yoluyla ekonomik olarak güçlenmesinin önüne geçmek hedefleniyor. 16 önemli başlık halinde organize edilen eylem planı şöyle:

Organizatörlerin gelirlerine el konulacak.

Kumar oynatılan mülkler mühürlenecek.

Bahis-kumarı özendirici reklamlar yasaklanacak.

Kumar parası havale veya EFT ile gönderilemeyecek.

Yasadışı para transferinde banka kartı, kredi kartı kullanılamayacak.

Özendiren sitelere erişim engeli.

Soruşturmalar için cumhuriyet savcısı başkanlığında özel ekip kurulacak.

Kumar sitelerine girişe izin veren kafelere ağır ceza verilecek.

Bitcoin, ethereum, ripple gibi ödeme kanalları engellenecek.

Bahis sitesine girene uyarı mesajı gelecek.

Reklam yapan siteler erişime kapatılacak.

İhbar sistemi kurulacak.

Arama motorları gözetlenecek, erişim yavaşlatılacak.

Ceza-yaptırımlar artacak.

Kafeler başta olmak üzere her yere afişler asılacak.

Gençler, çocuklar eğitilecek.

Sanal Kumar Oynayanların Banka Hesaplarına El Konulacak

BTK, Yasa Dışı Bahis Sitelerini ve Bayileri Mercek Altına Aldı