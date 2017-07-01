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İşte Yeni Nokia 3310'un Türkiye Ve Dünya Piyasasındaki Fiyatları!

nokia-3310

Nokia 3310, akıllı telefonları karmaşık bulan ve sadeliği seçmek istayen kişilerin tercih edebileceği tarzda bir cihazdı. Gerek sağlamlığı gerekse barındırdığı oyunlarıyla günümüzde bile hatırlanır, bizleri geçmişe götürürdü. Tekrar üretileceği haberiyle bazılarımızı mutlu eden Nokia 3310'un, piyasa fiyatı belli oldu! 

Temmuz ayında ülkemizde satışlara başlayacak olan Nokia 3310'un fiyatı 549 TL olarak belirlendi. Fiyat biraz yüksek gelebilir, ancak bunun sebebinin ülkemizdeki vergilerin payının büyük olduğunu üzülerek belirtelim. Ayrıca bu telefon modelinin en pahalı satılacağı ülke olarak birinci sırada yerimizi almış bulunmaktayız. Peki, diğer ülkeler ne durumda? 

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İşte bazı ülkelerde Nokia 3310 fiyatı;

Hindistan: 71 dolar (250 TL)
Avrupa (Euro bölgesi ülkeleri): 59.90 euro (242 TL) 
İngiltere: 49.99 sterlin (229 TL)
ABD: 49 dolar (173 TL)

Hal böyle olunca telefonu dışarıdan almayı düşündüğünüzün farkındayız. O ülkelere gitmek yerine sipariş yoluyla da alabilirsiniz. Ancak dışarıdan gelen telefonun; kargosu, IMEI (kimlik) kaydı, ülkemize ödenecek (138,5 TL'lik) harcı ve bu harcamaların yanında zahmet gerektiren bir dizi işlemlerinin olacağını hatırlatalım. 

Nokia 3310 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Efsanenin Fiyatı

Yeni Nokia 3310 Türkiye Satış Tarihi Ortaya Çıktı

Yazar: - 01.07.2017

İşte Yeni Nokia 3310'un Türkiye Ve Dünya Piyasasındaki Fiyatları! İçin Yorum Yaz

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