J. River Media Center müzik, video, fotoğraf, DVD, VCD ve TV yönetimini tek yerde yapmanıza olanak sağlayan gelişmiş bir çoklu medya oynatıcısıdır. Ayrıca taşınabilir cihazlar için de destek sunan program sayesinde bilgisayarınız üzerinde yeni bir medya merkezine sahip olacaksınız.

Taşınabilir medya oynatıcınıza bilgisayarınızda bulunan müzikleri J. River Media Center ile kolayca aktarabilirsiniz ve dijital fotoğraf makinelerinizde bulunan fotoğrafları kolayca bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Televizyon izleme özelliği sayesinde sevdiğiniz dizileri ve televizyon şovlarını izleyebilir ve isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Ayrıca bilgisayarınıza anlık olarak dinlemekte olduğunuz müzikleri MC'S Media Server özelliği sayesinde çevrimiçi müzik yayınları yapabilirsiniz.

J. River Media Center Apple iPod ve benzeri tüm taşınabilir cihazlar için kullanıcılara tam destek sunmaktadır.

J. River Media Center Temel Özellikleri: