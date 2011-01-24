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J. River Media Center
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J. River Media Center

23.0.22
J. River Media Center İndir Hemen İndir

31.68 MB
Editör Puanı: 4/5
4

8 Kullanıcı: 3.8/5

3.8
J. River Media Center
J. River Media Center
J. River Media Center
J. River Media Center
J. River Media Center
J. River Media Center

Gelişmiş Medya Oynatıcı

Can Çevrim Son güncelleme 49 dakika önce

J. River Media Center müzik, video, fotoğraf, DVD, VCD ve TV yönetimini tek yerde yapmanıza olanak sağlayan gelişmiş bir çoklu medya oynatıcısıdır. Ayrıca taşınabilir cihazlar için de destek sunan program sayesinde bilgisayarınız üzerinde yeni bir medya merkezine sahip olacaksınız.

Taşınabilir medya oynatıcınıza bilgisayarınızda bulunan müzikleri J. River Media Center ile kolayca aktarabilirsiniz ve dijital fotoğraf makinelerinizde bulunan fotoğrafları kolayca bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Televizyon izleme özelliği sayesinde sevdiğiniz dizileri ve televizyon şovlarını izleyebilir ve isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Ayrıca bilgisayarınıza anlık olarak dinlemekte olduğunuz müzikleri MC'S Media Server özelliği sayesinde çevrimiçi müzik yayınları yapabilirsiniz.

J. River Media Center Apple iPod ve benzeri tüm taşınabilir cihazlar için kullanıcılara tam destek sunmaktadır.

J. River Media Center Temel Özellikleri:

  • Ekolayzır ayarları
  • Efekt desteği
  • Uzaktan kumanda imkanı
  • Gelişmiş ses kalitesi
  • Müzik ve video CD'leri oluşturma
  • Geniş eklenti desteği
  • Gelişmiş özelleştirme seçenekleri
  • Tema desteği

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
3 / 89,574
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
J. River

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