J. River Media Center23.0.22
Gelişmiş Medya Oynatıcı
J. River Media Center müzik, video, fotoğraf, DVD, VCD ve TV yönetimini tek yerde yapmanıza olanak sağlayan gelişmiş bir çoklu medya oynatıcısıdır. Ayrıca taşınabilir cihazlar için de destek sunan program sayesinde bilgisayarınız üzerinde yeni bir medya merkezine sahip olacaksınız.
Taşınabilir medya oynatıcınıza bilgisayarınızda bulunan müzikleri J. River Media Center ile kolayca aktarabilirsiniz ve dijital fotoğraf makinelerinizde bulunan fotoğrafları kolayca bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
Televizyon izleme özelliği sayesinde sevdiğiniz dizileri ve televizyon şovlarını izleyebilir ve isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Ayrıca bilgisayarınıza anlık olarak dinlemekte olduğunuz müzikleri MC'S Media Server özelliği sayesinde çevrimiçi müzik yayınları yapabilirsiniz.
J. River Media Center Apple iPod ve benzeri tüm taşınabilir cihazlar için kullanıcılara tam destek sunmaktadır.
J. River Media Center Temel Özellikleri:
- Ekolayzır ayarları
- Efekt desteği
- Uzaktan kumanda imkanı
- Gelişmiş ses kalitesi
- Müzik ve video CD'leri oluşturma
- Geniş eklenti desteği
- Gelişmiş özelleştirme seçenekleri
- Tema desteği
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J. River Media Center 19.0.103 için Adı Mehmety dedi ki;
xmbc media center kullanımı nasıl
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J. River Media Center 19.0.049 için taner yarpuz dedi ki;
daha bu siteden indiremediyim program olamadı tesekürler
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5- J. River Media Center 18.0.129 için ömer can ülker dedi ki;
güzel bir program ama birçok sorunu varArtı Yönleri: süresi iyi Eksi Yönleri: 1dk dan fazla
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5- J. River Media Center 17.0.172 için Gonomon dedi ki;
Güzele benziyor teşekkürler yeşim abla
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J. River Media Center 16.0.139 için Ziyaretçi dedi ki;
cebur arkadaşımıza katılıyorum xbmc yi indirdim xbmc j.river media center den kat kat daha iyi
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3 / 89,574
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- J. River
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