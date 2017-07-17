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Jandarma Korosu Ak Yürüyenlere Karşı!

Jandarma Korosu Game of Thrones

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Korosu, böylesine havalı ismine yakışır şekilde sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaya başladı. Komutanlığın Facebook sayfasında günün anlam ve önemine uygun bir video yayınlandı.

4 Mayıs tarihinde Jandarma'nın Twitter adresi üzerinden hiç beklenmedik bir paylaşım yapılmış, Star Wars'un zırhlıları AT-AT'lar ile Türk askeri aynı fotoğrafa yerleştirilmiş ve Star Wars Günü kutlanmıştı. Birçok Star Wars hayranı, böylesine bir jestin sempatik olduğunu dile getirmiş ve gönderiyi hazırlayanlara teşekkür etmişlerdi. Fakat bir kısım sosyal medya kullanıcısı da bulunun laubali olduğunu dile getirmişlerdi.

Star Wars'tan sonra sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gidecek paylaşımlarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, bugün yedinci sezonunun ilk bölümüyle seyircilerini tekrar selamlayan Game of Thrones'a gönderme yaptı. Uzun yıllardır başarılı performanslarıyla ön plana çıkan Jandarma Korosu, Facebook hesapları üzerinden Game of Thrones'un açılış müziğini çaldıkları bir video paylaştı. Sadece giriş müziğini çalmakla da yetinmeyen koro, "kış geldi" diyerek yedinci sezonda yaşanacaklara da gönderme yaptı ve ak yürüyenlere (white walkers) karşı güvencenin yine jandarma olduğu söyledi. 

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Jandarma, Star Wars Sloganıyla Sosyal Medyayı Salladı

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Yazar: - 17.07.2017

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