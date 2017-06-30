Japonya Çin'den Önce Ayda Olmak İstiyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Çin'den daha önce uzaya astronot yollamayı planlıyor.

Japonya'nın Uzay Ajansı JAXA, NASA ile planladığı uzaya istasyon kurma fikrini gerçekleştiriyor. JAXA, 2030 yılında Ay'a astronot yollamayı planladıklarını söyledi. Çin ise bu konuda 2036 yılını düşünüyor. ''Bizim onlarda daha hızlı ve güvenilir çalışıp astronot yollamamız gerekiyor.'' diyen JAXA, ilk hedeflerinin uzay istasyonu yapmak istediklerini de belirtti.

Kısa sürede kurulabilecek istasyon ile uzay yolculuğunun daha kolay olacağını da söyleyen Ajans, NASA ile iş birliğinin de olacağını açıkladı. 2025 yılında NASA'nın yapması beklenen uzay istasyonu için birçok ülkeden de desteği var. Bu ülkelerden ilk sırada Japonya'dan JAXA yer alıyor.

NASA ise Japon teknolojisiyle çalışmakta fayda olacağını düşünüyor. Japon - Amerikan iş birliğiyle yapılan uzay istasyonundan ilk olarak hedef Ay'ı, daha sonra ise Mars'ı keşfetmek olacak.

Japonya'nın bu kadar hızlı davranma sebeplerinden biri Çin'in yaptığı açıklamalar. Kasım ayında Shenzhou-11 isimli insanlı uzay aracını uzaya gönderen Çin, gönderilen iki astronotu da evlerine geri döndürebilmişti. Birkaç yıl içinde Mars’a da uzay aracı göndermeyi planladığını açıklayan Çin, 2036 yılında uzay istasyonunun kurulacağını da belirtmişti.

KFC Uzaya Hamburgerini Gönderdi

NASA, Anonymous'un Uzaylı İddialarını Yalanladı