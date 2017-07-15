Jotun: Valhalla Edition Pazar Gecesine Kadar Steam ve GOG'da Ücretsiz!

29 Eylül 2015 tarihinde piyasaya çıkmış olan ve çoğu oyuncu tarafından pek bilinmeyen Jotun'un Valhalla Edition adlı bir sürümü PC oyuncularına 16 Temmuz Pazar gecesine kadar ücretsiz olarak sunuluyor.

Thunder Lotus Games firması tarafından geliştirilen bu aksiyon-keşif türündeki oyun İskandinav mitolojisini konu alıyor. Oyun çizgi filme benzeyen animasyon grafiklerine sahip. Bu yüzden sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Oyunun güçlü olduğu noktalar arasında ise etkileyici seslendirmeleri ve sürükleyici senaryosu dikkat çekiyor. Geliştirici firma bugün Sundered adlı diğer bir yeni oyunu için çıkış tarihi vermesinin şerefine Jotun: Valhalla Edition'ı belirli bir süre için ücretsiz yaptığını belirtti.

Bu oyunu ücretsiz olarak almak isteyenler herkesçe bilinen Steam veya GOG oyun platformları üzerinden Pazar gecesine kadar alabilirler. Ücretsiz olarak bu oyuna sahip olmak için oyun kütüphanenize eklemeniz yeterli. Yani oyunu indirme işlemini daha sonra da gerçekleştirebiliyorsunuz.

Zula Steam'den Kaldırıldı!

Steam Oyunlarınızı GOG Üzerine Aktarabileceksiniz