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Jüpiter'den En Detaylı 'Büyük Kırmızı Leke' Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı

Jupiter'in Büyük Kırmızı Lekesinin En Detaylı Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı

NASA’nın Jüpiter araştırmaları için görevlendirdiği uzay aracı Juno, gezegende yüzyıllardır devam eden bir fırtına olan “Büyük Kırmızı Lekenin” sırrını çözmek adına, geçtiğimiz günlerde gezegene çok yakın bir uçuş gerçekleştirmişti.

Bu uçuş, Jüpiter'deki fırtınanın nedenini anlayabilmek için yapılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Dün, Juno'nu yaptığı bu yakın uçuştan yakaladığı fırtına fotoğrafı kareleri, sonunda NASA'ya ulaştı ve ajanslara servis edildi. Böylece Jüpiter'in meşhur Büyük Kırmızı Lekesi ile ilgili en net ve detaylı görüntülere ulaşılmış olundu.

Jüpiter'in karakteristik özelliği olan Büyük Kırmızı Lekesi, gökbilimciler tarafında 1830 yılından bu yana gözlemleniyor. 350 yıldır süre gelen bu atmosfer olayının, geçen bunca zaman içinde daha şiddetlenmiş olabileceği de tartışılıyordu. Juno, 8 veri toplama aracını aktif ederek, Jüpiter’de 350 yıldır devam ettiği düşünülen "Büyük Kırmızı Leke" fırtına bulutlarının 9 bin kilometre uzağından geçerek veri topladı ve NASA'ya ulaştırdı, işte o görüntüler.

Jupiter'in Büyük Kırmızı Lekesinin En Detaylı Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı

Jupiter'in Büyük Kırmızı Lekesinin En Detaylı Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı

Jupiter'in Büyük Kırmızı Lekesinin En Detaylı Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı

Jupiter'in Büyük Kırmızı Lekesinin En Detaylı Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı

NASA, Büyük Kırmızı Leke Fırtınasının Sırrını Çözüyor

NASA Uzaylılarla İletişim Kurmak Üzere!

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Yazar: - 13.07.2017

Jüpiter'den En Detaylı 'Büyük Kırmızı Leke' Fotoğrafları Dünyaya Ulaştı İçin Yorum Yaz

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