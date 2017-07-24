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Just Cause 3 Multiplayer Modu Çıktı

Just Cause 3 Multiplayer Modu Çıktı

Eğer Just Cause 3'ün tek kişilik senaryo modunu oynayıp bitirdiyseniz ve oyun içinde eğlenmeye devam etmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var, tamamen ücretsiz olarn Just Cause 3: Multiplayer Mod'u indirerek oyunu online olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Geniş bir açık dünyayı uçuk aksiyon sahneleriyle birleştiren Just Cause 3'de farklı kara, deniz ve hava araçlarını kullanarak etrafı bibirine katabiliyoruz. Fakat bu işi tek başımıza yaptığımızda bu sahneler sadece bize özel oluyor. İşte bu eksiklik düşünülerek geliştirilmiş Just Cause 3 Multiplayer Mod, oyunculara eğlenceli anları paylaşma imkanı veriyor.

Oyuncu topluluğu tarafından geliştirilen Just Cause 3 Multiplayer modu yükledikten sonra diğer oyunculara karşı savaşabiliyor, farklı araçları kullanarak onlarla yarışabiliyor veya birlikte araçlı akrobatik hareketler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kendi oyun modlarınızı da yaratarak nasıl eğleneceğinizi belirleyebiliyorsunuz.

Just Cause 3'ün geliştiricisi Square Enix tarafından desteklenen bu proje zamanla daha da zengin içeriğe sahip olacak. Oyuna farklı kahraman modelleri ve kişiselleştirme seçenekleri eklenmesi planlanıyor. Just Cause 3 Multiplayer Mod'u indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Just Cause 3: Multiplayer Mod
Just Cause 3: Multiplayer Mod Online Oyun Modu

Eğer halen Just Cause 3 satın almadıysanız bu bağlantıyı kullanarak oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz:

İndir
Just Cause 3
Just Cause 3 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

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Yazar: - 24.07.2017

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