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Just Cause 3 Steam'de Ücretsiz!

Just Cause 3 Steam'de Ücretsiz!

Geçtiğimiz günlerde multiplayer modu yayınlanan Just Cause 3 kaçırılmayacak bir kampanyayla karşımıza çıktı. Oyun kısa bir süreliğine Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Bu süre boyunca oyuncular Just Cause 3'ü test ederek oyun hakkında fikir edinebilecekler. Oyuna kalıcı olarak sahip olmak isteyen oyuncular ise büyük indirim fırsatından yararlanabilecekler. Bu kampanyada Just Cause 3'te yüzde 75 oranında indirim yapılıyor. Oyunun standart sürümü 18.75 TL'ye, XL edition adlı oyunu ve indirilebilir içeriklerini içeren paket ise 28.50 TL'ye satın alınabilmekte.

Açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan Just Cause 3'te Akdeniz adaları üzerinde geçen bir maceraya katılıyoruz. Bu macerada politik bir savaşın içine girerken uçuk aksiyon sahnelerine dahil olabilmekteyiz. Oynunun senaryo modu bitince de yeni yayınlanan multiplayer modunu deneyebilir, diğer oyuncularla birlikte eğlenmeye devam edebilirsiniz.

Eğer önceki Just Cause oyunlarını oynamadıysanız Just Cause Collection adlı pakete de göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Bu pakette serinin ilk oyunu, 2. oyunu ve Just Cause 3 ile bu oyunlar için yayınlanmış indirilebilir içerikler yer alıyor ve toplamda yüzde 82'lik indirim yapılıyor. Paket fiyatı 36,52 TL'ye gelmekte.

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Just Cause 3
Just Cause 3 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

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Just Cause 3: Multiplayer Mod
Just Cause 3: Multiplayer Mod Online Oyun Modu

Just Cause 3 Multiplayer Modu Çıktı

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Yazar: - 26.07.2017

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