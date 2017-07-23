Justice League İçin Nefes Kesici Bir Fragman Paylaşıldı

Justice League'nin yeni fragmanı Comic Con 2017'de paylaşıldı. Film için nefes kesici bir fragman yayımlandı.

San Diego'da düzenlenen Comic Con 2017'den videolar gelmeye devam ediyor. Comic Con 2017'de paylaşılan videolardan birisi de Justice League'den geldi.

4 dakika uzunluğundaki video adeta nefes kesici gözüküyor. Görmediğimiz birçok görüntüyü bu fragman sayesinde görmüş olduk. Fragmanın sonunda Alfred birisiyle konuşuyor ve umut için artık çok olmadığını söylüyor. Sizlerin de tahmin ettiği gibi ben de bu kişinin Superman olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle Adalet Birliği üyelerinin gücü Steppenwolf'ı yenmeye yetmeyecek ve bu umutlar tükenecek. Tam o anda ise Superman dönecek ve takım toparlanıp Superman'in önderliği ile Steppenwolf'a tekrar saldırılacak.

Filmdeki hikaye daha önceden zaten paylaşılmıştı. Part 1'deki kötü karakterin Steppenwolf olduğunu biliyorduk. Ama fragmanda onu görmek çok güzel bir histi.

Justice League 17 Kasım 2017'de beyaz perdede boy gösterecek.

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