Kadınlar Mobil Oyunlarda Erkeklerden Daha İyi!

Aksiyon, macera, eğitsel, strateji, spor, rol yapma ve daha birçok türde mobil oyunları, elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarımızla oynamaya hepimiz bayılıyoruz. Ancak, yapılan bir araştırma, kadın oyuncuların sayısının mobil oyun kullanımında erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Mobil reklamın öncülerinden AdColony Türkiye'nin ve medya takibi, ölçümü konularında uzman olan Nielsen şirketinin ortaklaşa yaptığı araştırma sonucunda, Türkiye'deki mobil oyuncuların yüzde 51,6'sını kadınlar oluşturuyor. Ülkemizdeki toplam mobil oyuncu sayısı 24 milyon olduğuna göre, kadınların oranı yaklaşık 12,5 milyona eş değer oluyor. Kadınların mobil oyunları oynama tercihleri arasında stres atmak ve vakit geçirmek gibi nedenler en başta yer alıyor.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanında toplam 12 ilde yapılan çalışmalarda 15-65 arası yaştan kişiler hedef belirlendi. Akıllı telefon kullanan kişilerin yüzde 50'si günde en az 30 dakikasını cep telefonlarına ayırırken, katılımcıların ortalama 45 dakikasını da mobil oyunlara ayırdığı gözlemlendi. Ayrıca küresel olarak yürütülen araştırmada, 1-2 dolar gibi küçük fiyatlarda kullanıma sunulan mobil oyunların elde ettiği gelirlerin, birçok gişe yapan film gelirlerinden fazla olması dikkat çekti.

Araştırmaya göre, en çok tercih edilen oyunların, yüzde 30 oranla "Puzzle" tarzı oyunlar olduğu tespit edildi. En çok aktif olunan zaman dilimi yüzde 43'lük oranla saat 20.00-23.00 aralığı olarak belirlenirken, oyuncuların yüzde 56'sı TV karşısında oyun oynamayı tercih ediyor. Oyun içi alışveriş ve harcamalara katılımcılar çok sıcak bakmasa da yaklaşık yüzde 50'ye varan bir kesim, ücretsiz oyun temin etmede reklamlardan ve videolardan faydalanıyor.

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