Kakao'dan, Hyundai ve Kia Otomobiller İçin Sesli Tanıma Teknolojisi

Koreli teknoloji şirketi Kakao, taşımacılık ve mobilite faaliyetlerini devreye sokma planlarını açıkladı. Şirket, bir aydan kısa bir süre içinde hands-free sistemlerini Kore’nin iki büyük otomotiv devi, Hyundai ve Kia otomobillerine entegre edecek.

Kore’nin en popüler mesajlaşma uygulaması Kakao Talk, ülkedeki telefonların yüzde 95’inde yüklü durumda. Fakat şirket, sohbetin ötesinde farklı alanlara da giriş yapmak istiyor. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi.

Firmanın yapay zeka teknolojisi olan 'Kakao I', Eylül ayından itibaren Hyundai ve Kia'nın otomobillere sesli tanıma teknolojisi sunacak. Her iki otomobil firması da, sürücülerin seslerini kullanarak restoranlar, servis istasyonları ve daha fazla bilgi aramasına olanak tanıyan hands-free bir özellik olan 'One Shot'u geliştirdi.

Bunun ötesinde Kakao I, konuşma ve resim tanıma, metin okuma ve mesajlaşma uygulamaları için destek veriyor. Kakao, sürücülerin araç konforunda daha iyi hizmet verebilmek adına bu özelliği geliştirdiğini ve sesli asistanın kısa sürede bütün araçlara entegre edileceğini açıkladı.

Kakao, Eylül ayında sürücüsüz araç projesini hayata geçireceğini açıklamıştı ancak, Hyundai ve Kia ile yapılan ortaklığın bununla bir ilgisi olmadığı belirtiliyor.

Kakao ve Daum Birleşiyor

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