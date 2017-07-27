Türkiye'nin her üniversitesinden öğrencilerle tanışın, sohbet edin.

Kampus, üniversite öğrencileri ve üniversiteye yeni başlayacak kişiler için özel olarak hazırlanmış anonim sohbet, mesajlaşma uygulaması. iPhone’unuza indirip kayıt olmadan, kim olduğunuzu paylaşmadan doğrudan sohbetlere katılabiliyorsunuz. Tüm sosyal ağ uygulamaları gibi ücretsiz.

Sadece üniversitelerinin bir araya geldiği anonim sosyal ağ uygulaması Kampus’te herkes okuduğu üniversitede yaşadığı olayları, ipuçlarını, itirafları, dedikoduları, komik ve şaşırtıcı bilgiler paylaşıyor. Mesajları kimin gönderdiğini, yorumları yapanları göremiyorsunuz. Beğendiğiniz yorumları özgürce paylaşabiliyorsunuz. Herkesin konuştuğu bir konu hakkında fikirlerinizi belirtebildiğiniz gibi birebir sohbetlerle yeni arkadaşlıklar kurmanız da mümkün uygulama aracılığıyla.

Herhangi bir konuyla sınırlandırmayan, dilediğinizi konuşup özgürce tartışabileceğiniz bir sosyal platform Kampus. Kampüs hayatına merhaba diyen herkes bu uygulamayı denemeli.