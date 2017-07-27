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Kampus
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Kampus

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9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kampus
Kampus
Kampus
Kampus

iPhone İçin Üniversitelilere Özel Anonim Sosyal Ağ Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 44 dakika önce

Türkiye'nin her üniversitesinden öğrencilerle tanışın, sohbet edin.

Kampus, üniversite öğrencileri ve üniversiteye yeni başlayacak kişiler için özel olarak hazırlanmış anonim sohbet, mesajlaşma uygulaması. iPhone’unuza indirip kayıt olmadan, kim olduğunuzu paylaşmadan doğrudan sohbetlere katılabiliyorsunuz. Tüm sosyal ağ uygulamaları gibi ücretsiz.

Sadece üniversitelerinin bir araya geldiği anonim sosyal ağ uygulaması Kampus’te herkes okuduğu üniversitede yaşadığı olayları, ipuçlarını, itirafları, dedikoduları, komik ve şaşırtıcı bilgiler paylaşıyor. Mesajları kimin gönderdiğini, yorumları yapanları göremiyorsunuz. Beğendiğiniz yorumları özgürce paylaşabiliyorsunuz. Herkesin konuştuğu bir konu hakkında fikirlerinizi belirtebildiğiniz gibi birebir sohbetlerle yeni arkadaşlıklar kurmanız da mümkün uygulama aracılığıyla.

Herhangi bir konuyla sınırlandırmayan, dilediğinizi konuşup özgürce tartışabileceğiniz bir sosyal platform Kampus. Kampüs hayatına merhaba diyen herkes bu uygulamayı denemeli.

Kampus için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Who Near
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