Kardeşinin Ölümüne Sebep Oldu, Yetmedi Bunu Canlı Yayınladı!

Geçtiğimiz Cuma günü, Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti'nde korkunç bir kaza gerçekleşti. 18 yaşındaki Obdulia Sanchez, alkollü araba kullanırken aynı zamanda telefonundan canlı yayın yapmaya çalışıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Sanchez, yan koltuğunda oturan 14 yaşındaki kız kardeşi Jacqueline Sanchez’in ölümüne sebep oldu.

Dünya’da her gün bu tarz kazalar olurken, bu olayın haber niteliği taşımasının sebebiyse, Sanchez’in kaza sonrası canlı yayına devam edip, hayatını kaybeden kardeşinin görüntülerini paylaşmaya devam etmesi.





“Kardeşimi öldürdüm ama umurumda değil”

Canlı yayını devam ettiği sürece olayı soğuk kanlılıkla anlatmaya devam eden Sanchez, önce “Kardeşimi öldürdüm ama umurumda değil. Kardeşimi öldürdüm. Hapiste olacağımı biliyorum, ama umurumda değil.” diyor. Yayının devamında kardeşini sevdiğini söyleyen 18 yaşındaki kız, “Uyan bebeğim, ben kahrolası üzgünüm bebeğim, seni öldürmek istememiştim tatlım.” diyerek kardeşinin kanlı bedenini öpüyor.

Paylaşılan videodan anlaşıldığı kadarıyla psikolojisi yerinde olmayan Sanchez, adam öldürme suçundan tutuklandı. Olay sonrası hala paylaşımlarına devam eden 18 yaşındaki kızın ailesi, kaybettikleri kızlarının cenaze masrafları için GoFundMe sitesi üzerinden bağış kampanyası başlattı.