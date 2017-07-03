Kaspersky ABD'ye Kaynak Kodlarını Göstermeye Neden Razı Oldu?

Rusya'nın güvenlik şirketi Kaspersky, Rus hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını kanıtlamak için ABD'ye kodlarını gösterebileceğini söyledi.

Windows için antivirüs sistemi olarak çalışan Kaspersky Lab'in, Rus hükümetiyle bağlantısı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta Rus ajanları için trojan görevini üstlendiği iddia edilen şirketin, bugün yapılan bir açıklamayla Rusya hükümet sisteminin dış işleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığı belirtildi.

Şirket, ABD'ye Kaspersky ile ilgili her türlü kaynak kodlarını gösterebileceğini söyledi. Bu kadar cesurca davranması ile iddiaların suya düştüğünü düşünüyorum. Ama yine de ABD, Kaspersky'a güvenmeyebilir. Kaspersky'ın kendisini bu kadar güvenilir görmesinin en büyük nedeni şüphesiz ABD'den gelen aktif paranın kaynağının kesilmemesi. Çünkü en çok satın alım Amerika kıtasından yapılıyor.

Şirket sahibi Eugene Kaspersky, yaptığı açıklamada; "Kötü niyetli olmadığımızı göstermek için ne gerekiyorsa yaparım." sözlerini sarf etti. Ayrıca şirketin içerisinde eski Rus casuslarının da olduğunu kabul eden Kaspersky, ABD'ye yapılacak bir siber saldırının hedefi olarak gösteriliyor. ABD ile ilişkilerini olumsuz yönde olmamasını isteyen Rus şirket, suçlu olabilecek bir şey yapmadıklarını da belirtiyor. Ancak bazı Amerikalı politikacılar şirkete inanmakta zorlanıyorlar.

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