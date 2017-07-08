Android telefon ve tabletiniz için ücretsiz pil tasarrufu uygulaması

Kaspersky Battery Life, Android telefon ve tablet kullanıcılarına özel pil ömrü uzatma, pil tasarrufu uygulaması. Mobil cihazınızda yüklü uygulamaları otomatik olarak izleyerek fazla güç tüketenleri tespit edip anlık bildirim gönderebilen pil koruma uygulaması, tamamen ücretsiz ve de Türkçe dil desteğine sahip.

Kaspersky’nin Android kullanıcıları için geliştirdiği pil koruma uygulaması Kaspersky Battery Life, Android 4.1 ve üzeri tüm telefon ve tabletlerle uyumlu. Uygulamanın en sevdiğim özelliği; Yüksek enerji tüketiminde anlık bildirim sunması. Kullandığınız bir uygulamanın normalden daha fazla enerji tüketmesi durumunda otomatik uyarı alıyorsunuz. Ancak şarj seviyesinin hızlı şekilde düşmesine neden olan uygulama size sorulmadan kapatılmıyor, seçim şansı veriliyor. Uygulamanın diğer bir güzel yanı; Her uygulama için kapatma durumunda ne kadar süre kazanacağınızı göstermesi. Çalışan uygulamalar listesinde her uygulamanın yanında süre yazıyor ve seçim işaretini kaldırdığınızda kaç dakika kazanacağınızı görüyorsunuz. Hemen üstte de cihazınızın kalan kullanım süresi gösteriliyor.

Cihazınızın tam şarjı içi gereken süreyi de gösteren pil koruma uygulaması, sık kullandığınız uygulamalara dokunmuyor. Gün içinde en çok kullandığınız uygulamalar pil ömrünü olumsuz etkilese dahi gerekli olarak işaretlediğiniz için Kaspersky bunu size bildirmiyor.