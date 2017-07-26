Windows PC'niz için hızlı ve ücretsiz koruma

Kaspersky Free, Windows PC kullanıcılarının indirebileceği ücretsiz ve hızlı antivirüs programı.

Otomatik olarak tehlikeli indirmeler gerçekleştiren web sitelerini engelleme, para ve kişisel verileri çalmak için tasarlanan zararlı e-postalardan uzak atma, veritabanlarını buluttan güncelleyerek en yeni çevrimiçi tehditlere karşı PC’nizi güvende tutan Kaspersky Free, tek bir cihaz üzerine kurulabiliyor ve Kaspersky Internet Security’nin sunduğu gizlilik koruma, online bankacılık ve alışverişlerde koruma sağlama, ebeveyn denetimleri gibi ek güvenlik seçenekleri bünyesinde barındırmıyor.

Sistem kaynaklarını önemli ölçüde tüketmemesi ve diğer güvenlik ürünlerine kıyasla çok daha hızlı çalışan Kaspersky Free ücretsiz antivirüs programını yukarıdaki bağlantıdan Windows bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kaspersky’nin sistem önerilerine göre Windows XP’den Windows 10’a tüm sistemlerde sorunsuzca çalışıyor.