?     Geri Bildirim
Kaspersky Safe Kids
TamindirMobilGüvenlikKaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids

(Android)
Kaspersky Safe Kids İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids

Android İçin Ebeveyn Kontrolü Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Çocuklarınızı dijital dünyada korumanıza yardımcı olan bir uygulama

Kaspersky Safe Kids, çocuğunuzu dijital dünyada korumanıza yardımcı olan ebeveyn kontrol uygulaması. Android telefon ve tabletle vakit geçiren çocuğunuzu çevrimiçi tehlikelerden korumak için kullanabileceğiniz etkili bir çözüm. 

Kaspersky’nin ebeveyn kontrolü uygulaması Safe Kids’in ücretsiz sürümünde çocuğunuzun girebileceği web sitelerini ayarlamaktan ve bilgiye ulaşmak için kullanacağı arama motorunda güvenli aramayı etkinleştirmeye, kullanabileceği uygulamalardan (çocuğunuz uygulamayı açtığında tarafınıza istek gönderiliyor, izin verirseniz çocuğunuz uygulamaya erişebiliyor) cihazı ne kadar süre kullanabileceğine kullanımı sınırlandıran ayarlar sunuluyor. Uygulamanın premium sürümünü satın alırsanız çok daha detaylı ayarlar karşınıza çıkıyor. Çocuğunuzun konumunu takip etme, çocuğunuz için belirttiğiniz güvenli bölgeden ayrılması durumunda anlık bildirim alma, Facebook etkinliklerini izleme, arama ve mesajları takip etme, internet aramalarını kategorize etme şansınız oluyor.

Kaspersky Safe Kids için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Cihaza göre değişir
Üretici:
Kaspersky Lab
Kaspersky Safe Kids QR Kodu Okutarak İndir

Güvenlik Popülerleri

  1. 360 Security
    360 SecurityAndroid için Ücretsiz Güvenlik Uygulaması
  2. Antivirus Free
    Antivirus FreeMobil Cihazlar İçin Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
  3. CM Security - FREE Antivirus
    CM Security - FREE AntivirusAndroid için Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
  4. Hotspot Shield VPN
    Hotspot Shield VPNAndroid İçin Yasaklı ve Engelli Sitelere Giriş Uygulaması
  5. 360 Security
    360 SecurityAndroid İçin Güvenlik ve Koruma Uygulaması

Kaspersky Safe Kids Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster