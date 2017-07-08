Çocuklarınızı dijital dünyada korumanıza yardımcı olan bir uygulama

Kaspersky Safe Kids, çocuğunuzu dijital dünyada korumanıza yardımcı olan ebeveyn kontrol uygulaması. Android telefon ve tabletle vakit geçiren çocuğunuzu çevrimiçi tehlikelerden korumak için kullanabileceğiniz etkili bir çözüm.

Kaspersky’nin ebeveyn kontrolü uygulaması Safe Kids’in ücretsiz sürümünde çocuğunuzun girebileceği web sitelerini ayarlamaktan ve bilgiye ulaşmak için kullanacağı arama motorunda güvenli aramayı etkinleştirmeye, kullanabileceği uygulamalardan (çocuğunuz uygulamayı açtığında tarafınıza istek gönderiliyor, izin verirseniz çocuğunuz uygulamaya erişebiliyor) cihazı ne kadar süre kullanabileceğine kullanımı sınırlandıran ayarlar sunuluyor. Uygulamanın premium sürümünü satın alırsanız çok daha detaylı ayarlar karşınıza çıkıyor. Çocuğunuzun konumunu takip etme, çocuğunuz için belirttiğiniz güvenli bölgeden ayrılması durumunda anlık bildirim alma, Facebook etkinliklerini izleme, arama ve mesajları takip etme, internet aramalarını kategorize etme şansınız oluyor.