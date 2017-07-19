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Kaspersky Secure Connection
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Kaspersky Secure Connection

1.0.2 (Mac)
Kaspersky Secure Connection İndir Hemen İndir

32 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kaspersky Secure Connection
Kaspersky Secure Connection
Kaspersky Secure Connection
Kaspersky Secure Connection

Mac İçin VPN Programı

Erkan Calp Son güncelleme 1 dakika önce

Mac kullanıcıları için güvenilir, hızlı VPN

Kaspersky Secure Connection, Mac kullanıcılarının da ücretsiz indirip kullanabildiği güvenli, hızlı VPN programı.

Türkçe kullanıcı arayüzüyle gelen VPN programı ile engelli ve yasaklı sitelere giriş, IP adresi ve konum gizleme oldukça basit. Halka açık WiFi noktalarında iletişiminizi koruyarak hacker’lara da geçit vermeyen VPN servisini bir ay boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Sonrasında memnun kalırsanız – ki kalacağınızı düşünüyorum – aylık 14,99 TL veya yıllık 89,99 TL abonelik ücreti ödeyerek veri kullanım, VPN sunucu konumları, cihaz sınırına takılmadan özgürce kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Çevrimiçi ortamda iletişimi güvenle sürdürme, alışveriş yapma, sosyal ağlarda gezinme, daha fazla siteye erişme kısacası internette özgürce, gizliliğinizi koruyarak güvenli şekilde gezinmenize imkan tanıyan VPN programlarından Kaspersky Secure Connection, Mac OS X 10.11 ve üzeri tüm bilgisayarlarda çalışıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Mac OS X
Üretici:
Kaspersky Lab

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