Kaspersky, Ücretsiz Antivirüs Programı Yayınladı

Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky, bilgisayarınızı zararlı yazılımlardan korumak için geliştirilmiş ‘Kaspersky Free’ isimli ücretsiz antivirüs programını duyurdu.

Üstelik Rusya, Ukrayna, Çin ve İsveç gibi birçok pazarda hali hazırda test edilmiş Kaspersky Free’nin geri bildirimleri inanılmaz derecede olumlu. Aşamalı olarak piyasaya sürülecek antivirüs programı ilk olarak Temmuz ayında ABD, Kanada ve Kazakistan gibi ülkelerde kullanıma başlayacak. İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerse güvenlik yazılımına ancak Ekim ayında erişebilecek.

Neredeyse hiçbir reklam kampanyası olmamasına rağmen şimdiden birkaç milyon kez kurulan Kaspersky Free, kurucu Eugene Kaspersky’e göre, artan pazar payını değil internetteki genel koruma seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor. Siz de bu ücretsiz antivirüs programının İngilizce versiyonunu indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İndir Kaspersky Free Ücretsiz Antivirüs Programı

Daha Hafif ve Daha Hızlı

Yerel dosyaları taramak için ödüllü antivirüs motoru, web trafiğinde dikkatli olmanız için web antivirüsü, anlık mesajlaşmalardan gelebilecek tehditler için IM antivirüs, kimlik avı girişimleri ve e-posta ile yaygınlaşan tehditleri engellemeye yardımcı olan posta antivirüsünü içeren Kaspersky Free, rakiplerine göre daha düşük sistem yüküne sahip.

Güvenlik duvarı, özel göz atma ve uygulama denetimi gibi diğer tüm araçlarsa yalnızca Kaspersky Internet Security'nin bir parçası olarak kullanılabilir; bunun için de bir lisans satın almanız gerekiyor.

Kaspersky Free, Avast gibi popüler ücretsiz antivirüs ürünlerine güçlü bir rakip olacağa benziyor. Ancak Rus şirketinin hedefinde daha çok Windows Defender var gibi görünüyor.

Kaspersky Free, Windows 10, hatta Windows XP dahil her Windows sürümünde çalışıyor, ancak FAT32 dosya sistemini desteklemiyor.

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