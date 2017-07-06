İnternetsiz oynayabileceğiniz kelime bulma oyunu

Kelime Tatlısı, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz Türkçe kelime bulma oyunu. 300’den fazla bölüm, 1000’den fazla kelimenin yer aldığı bulmaca oyununun en güzel yanı; internetsiz de oynanabilmesi.

Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman oynayabileceğiniz bulmaca oyunları arasında Kelime Tatlısı. Adından da tahmin edeceğiniz üzere daha çok tatlıları bulmaya çalışıyorsunuz. Bölümü geçmek için tüm kelimeleri bulmanız gerekiyor. Bulmanız gereken kelimelerden ayrı olarak anlamlı olması şartıyla bulduğunuz her kelime için ekstra puan alıyorsunuz. Kelimeyi bulmakta güçlük çektiğiniz vakit ipucu kullanabilirsiniz ancak bunların sınırlı olduğunu unutmayın.