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Kelime Tatlısı
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Kelime Tatlısı

Kelime Tatlısı İndir Hemen İndir

59 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kelime Tatlısı
Kelime Tatlısı
Kelime Tatlısı
Kelime Tatlısı

iPhone ve iPad İçin Kelime Yarışması Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 51 dakika önce

İnternetsiz oynayabileceğiniz kelime bulma oyunu

Kelime Tatlısı, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz Türkçe kelime bulma oyunu. 300’den fazla bölüm, 1000’den fazla kelimenin yer aldığı bulmaca oyununun en güzel yanı; internetsiz de oynanabilmesi. 

Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman oynayabileceğiniz bulmaca oyunları arasında Kelime Tatlısı. Adından da tahmin edeceğiniz üzere daha çok tatlıları bulmaya çalışıyorsunuz. Bölümü geçmek için tüm kelimeleri bulmanız gerekiyor. Bulmanız gereken kelimelerden ayrı olarak anlamlı olması şartıyla bulduğunuz her kelime için ekstra puan alıyorsunuz. Kelimeyi bulmakta güçlük çektiğiniz vakit ipucu kullanabilirsiniz ancak bunların sınırlı olduğunu unutmayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
MoraLabs
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