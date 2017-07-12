KFC'nin Özel Tasarım Akıllı Telefonu Satışa Çıktı

Amerika’nın sevilen fast food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC) ve Çinli Teknoloji devi Huawei, KFC’nin 30. yılına özel olarak sınırlı sayıda üretilen akıllı telefonu tanıttı. Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Huawei 7 Plus’ın parlak kırmızısı ve KFC sembolünü taşıyan yeni model Çin pazarında satışa sunuldu.





Amazon'un Çin'deki eşdeğeri olan Tmall'da 161 dolar karşılığında satışa sunulan özel tasarım, KFC'nin Çin'deki 4 bin restoranında hoparlörlerden dinlemek istediğiniz şarkıları seçebilmenizi sağlayan özel uygulama, K-Müzik ile birlikte geliyor.

Uzaya hamburger gönderen, geçtiğimiz sene Şangay'da tamamen robotlarla çalışan bir restoran açan KFC’nin ilginç ama ilgi çekici inovasyon anlayışı, çağı iyi okuduğunu kanıtlıyor. Ne diyelim darısı bizim zincirlerin başına. Düşünsenize, Battalbey’in 30. yılına özel Turkcell ile ortak akıllı telefon çıkardığını. Aşağı yukarı şöyle bir şey:

Özel uygulaması da konuma teslim duble çiğköfte servisi. Bence enfes, sence?