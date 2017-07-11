Artık Mustafa amcanın bacanağının kardeşinin çocuğuna ne taktığınızı unutmayacaksınız!

Kim Ne Taktı, Android telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen bir takı töreni uygulamasıdır.

Sanki hepinize çok uzak bir gelecekmiş gibi geliyor; ancak yakın zaman sonra takı törenlerinin içinde boğulup gideceksiniz. Yakın arkadaşlarınız bir bir evlenmeye başlayacak, akrabalar hızlanacak. Haliyle siz de taktığınız takıları kayıt etmenin bir yolunu arayacaksınız. Ninelerimiz bunu defterlere yazmak suretiyle takip etmeye devam etseler de artık dijitla çağda bunun uygulama olmasının vakti gelmişti.

Ömer Topaç tarafından geliştirilen Kim Taktı uygulaması bu sorunu çözmek, hatta bitirmek için geliyor. Uygulama takı törenlerinde gereken her şeyi içinde barıyor. Ne taktınız, kime taktınız, nasıl taktınız, bu taktığınız neyiniz olur gibi şeyleri kayıt edebiliyorsunuz. Sonrasında da bunları sonsuza kadar saklama şansına erişiyorsunuz.