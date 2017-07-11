Amcanız tam mı takmıştı? Komşunuzun teyzesinin yeğeninden çeyrek mi almıştınız? Bütün sorunlarınız çözüldü...

Kim ne taktı, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir takı töreni uygulamasıdır.

Belirli bir yaştan sonra düğünlerde hangi takıları taktığınız ve size bunların geri dönüşünün ne olduğuna dair küçük bir defter tutmanız gerekiyor. Özellikle ninelerimizin sahip olduğu böylesine defterlerde; isim, soyisim, takılan tak ve kimin nesi olduğu gibi bilgiler yer alıyor. E artık dijital çağda yaşadığımıza göre; böylesine defterleri de fiziksel olarak saklamanın bir anlamı yok. Hem böyle kaybolma riski de bir hayli fazla.

Ömer Topaç tarafından geliştirilen Kim Ne Taktı isimli uygulama ise bu sorunu kökten çözmek adına ortaya atılmıştı. Uygulamaya bugüne kadar takı taktığınız kişileri ve onların size neler taktığını not edebiliyorsunuz. Dahası takı taktığınız kişinin tam olarak kim olduğunu da not düşebiliyorsunuz. Böylece teyzenizin eltisinin kaynının çocuğuna altın taktıysanız, onunla akrabalık ilişkinizi kesinlemiş oluyorsunuz.