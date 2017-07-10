Tek tıkla Android telefonunuzu rootlayın.

KingRoot, Windows PC ve Android telefon kullanıcısı olarak ücretsiz indirip kullanabileceğiniz en iyi root atma programı.

Cihaz üreticisinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmak, Android cihazınızı özgürce kullanmak, yazılım güncellemesinin verilmesini beklemeden en yeni Android sürümünü kurmak, kullanım şeklinize göre özelleştirmek istiyorsanız root atma programına ihtiyacınız var. Root atma işini Windows PC’niz üzerinden veya doğrudan Android cihazınızdan yapmanıza izin veren KingRoot’u benzerlerinden ayıran en önemli özelliği; her seviyede kullanıcıya göre tasarlanmış olması. Kullanımı kolay, hızlı, tek tıkla root atma imkanı sağlıyor.

Windows PC ile Android Telefon Root Atma (Rootlama):