KingRoot(Windows)
Root Atma Programı
Tek tıkla Android telefonunuzu rootlayın.
KingRoot, Windows PC ve Android telefon kullanıcısı olarak ücretsiz indirip kullanabileceğiniz en iyi root atma programı.
Cihaz üreticisinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmak, Android cihazınızı özgürce kullanmak, yazılım güncellemesinin verilmesini beklemeden en yeni Android sürümünü kurmak, kullanım şeklinize göre özelleştirmek istiyorsanız root atma programına ihtiyacınız var. Root atma işini Windows PC’niz üzerinden veya doğrudan Android cihazınızdan yapmanıza izin veren KingRoot’u benzerlerinden ayıran en önemli özelliği; her seviyede kullanıcıya göre tasarlanmış olması. Kullanımı kolay, hızlı, tek tıkla root atma imkanı sağlıyor.
Windows PC ile Android Telefon Root Atma (Rootlama):
- Kurulum dosyasını çalıştırıyorsunuz.
- Hiç okumadığınızı düşündüğüm sözleşmeyi kabul ederek devam ediyorsunuz.
- Programın kurulacağı yeri seçiyorsunuz.
- Kurulum tamamlandıktan sonra Android cihazınızı bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Cihazınızı bağladığınızda programın görmesi için ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor; KingRoot otomatik olarak tespit ediyor. Yalnız sürücü yüklemesi gerçekleşebilir, internet bağlantınızın aktif olmasında fayda var.
- Cihazınızda hata ayıklamayı etkinleştiriyorsunuz. (Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız görsellerden faydalanabilirsiniz)
- Etkinleştirmenin ardından Root butonuna tıklayarak root atma işlemini başlatıyorsunuz.
- Root, birkaç dakika sürebiliyor. Bu esnada cihaz birkaç kez yeniden başlatılıyor. Cihazınızı çıkarmamanızda, dokunmamanızda fayda var.
- Root tamamlandı mesajını gördüğünüzde programı kapatabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- KingRoot.net
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