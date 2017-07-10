?     Geri Bildirim
KingRoot
TamindirMobilYardımcı AraçlarKingRoot

KingRoot

(Android)
KingRoot İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
KingRoot
KingRoot
KingRoot

Android Telefon Root Atma Programı

Erkan Calp Son güncelleme 18 saat önce

Tek tıkla Android telefonunuzu rootlayın.

KingRoot, tüm Android telefon ve tabletleri destekleyen root atma programı. APK kurulum dosyasını indirerek Windows PC’ye ihtiyaç duymadan Android telefonunuzu dakikalar içerisinde, sıkıntıya girmeden rootlama şansına sahipsiniz.

Windows PC ve Android için ücretsiz, hızlı, sorunsuz çalışan root atma programı bulmak oldukça zor. KingRoot, Android cihaz kullanıcılarına Windows PC üzerinden ve bilgisayarsız rootlama seçeneği sunuyor.

KingRoot ile Android Telefon Rootlama:

APK dosyasını indirdikten sonra klasik kurulumu yapıp programı çalıştırıyorsunuz. Başlangıç ekranında “Get Now”a dokunmanızla rootlama başlıyor. Rootlama ilerlemesini yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Cihazınızın rootlanıp rootlanmadığından emin olmak isterseniz Google Play Store’da ücretsiz root kontrol uygulamalarından yükleyebilirsiniz.

Android APK Yükleme Nasıl Yapılır

KingRoot Özellikleri:

  • Root atma programı
  • Root yapma
  • Root işlemi (hızlı, sorunsuz)
  • Android telefon root atma
  • Android telefon rootlama
  • Android telefon root yapma

KingRoot için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
KingRoot.net
KingRoot QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  4. Yüzde Yüz Kıble
    Yüzde Yüz KıbleAndroid için Kabe Yönü Bulma Uygulaması
  5. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması