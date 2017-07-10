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KingRoot

(Mobil)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
KingRoot
KingRoot
KingRoot

Android Telefon Root Atma Programı

Erkan Calp Son güncelleme 46 dakika önce

Tek tıkla Android telefonunuzu rootlayın.

KingRoot, tüm Android telefon ve tabletleri destekleyen root atma programı. APK kurulum dosyasını indirerek Windows PC’ye ihtiyaç duymadan Android telefonunuzu dakikalar içerisinde, sıkıntıya girmeden rootlama şansına sahipsiniz.

Windows PC ve Android için ücretsiz, hızlı, sorunsuz çalışan root atma programı bulmak oldukça zor. KingRoot, Android cihaz kullanıcılarına Windows PC üzerinden ve bilgisayarsız rootlama seçeneği sunuyor.

KingRoot ile Android Telefon Rootlama:

APK dosyasını indirdikten sonra klasik kurulumu yapıp programı çalıştırıyorsunuz. Başlangıç ekranında “Get Now”a dokunmanızla rootlama başlıyor. Rootlama ilerlemesini yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Cihazınızın rootlanıp rootlanmadığından emin olmak isterseniz Google Play Store’da ücretsiz root kontrol uygulamalarından yükleyebilirsiniz.

Android APK Yükleme Nasıl Yapılır

KingRoot Özellikleri:

  • Root atma programı
  • Root yapma
  • Root işlemi (hızlı, sorunsuz)
  • Android telefon root atma
  • Android telefon rootlama
  • Android telefon root yapma

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
KingRoot.net
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