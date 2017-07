Kingsman: The Golden Circle 2'den Nefes Kesen Yeni Fragman!

Bugün, Kingsman: The Golden Circle 2 için muhteşem bir fragman daha yayınlandı! Geniş oyuncu kadrosuyla ve sıradışı aksiyonuyla şimdiden birçok kişiyi heyecanlandıran bu harika filmi gelin birlikte inceleyelim.

İlk olarak 2015'te gösterime giren Kingsman: Gizli Servis (orjinal adı Kingsman: The Secret Service), Dave Gibbons ve Mark Millar'ın The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlandı. Casusluk, suç, aksiyon ve komedi türlerini bir arada başarıyla harmanlayan Amerikan-Britanya yapımı filmde, potansiyel bir gizli ajan olan Gary "Eggsy" Unwin'in eğitim süreci ve bu süreçte yaşananlar konu edilmişti. 25 Mart 2015'de düzenlenen Empire Ödülleri kapsamında En İyi Britanya Filmi, En İyi Gerilim ve En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu (Taron Egerton) olarak toplam 3 ödül kazanmıştı.

2. filmi merakla bekleyen sinemaseverler için yepyeni bir fragman daha yayınlandı. "Kingsman: The Golden Circle 2" adıyla salonlara kavuşmayı bekleyen bu filmin yönetmen koltuğunda aynı zamanda yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Matthew Vaughn oturacak.

Oyuncu kadrosunda yer alan bazı isimler;

Colin Firth - Harry Hart / Galahad

Julianne Moore - Poppy

Taron Egerton - Gary "Eggsy" Unwin

Mark Strong - Merlin

Halle Berry - Ginger

Channing Tatum - Agent Tequila

Jeff Bridges - Agent Champagne

Sophie Cookson - Roxy

Elton John

Film 22 Eylül 2017'de vizyona girecek! Sözü fazla uzatmadan saygı değer okurlarımızı bu muazzam fragman ile başbaşa bırakıyorum, iyi seyirler!

