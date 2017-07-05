Kişisel Instagram Filtrelerinizi Paylaşmaya Hazır mısınız?

Instagram profiliniz için kullandığınız belli başlı filtreler illa ki vardır. Örneğin ben bu yaz aylarında en çok, deniz rengini ortaya çıkaran ‘clerendon ve fotoğraflara retroluk kattığını düşündüğüm ‘aden ile soft paylaşımlar için ‘maven seçeneklerini kullanmayı tercih ediyorum.

Eğer ‘maven’ filtresini duymadıysanız, bir daha fotoğrafınızı düzenlerken filtre listesinin sonunda çıkan ‘ayarlar’ bölümüne göz atmayı unutmayın. Burada hiç kullanmadığınız filtreleri listenizden kaldırabileceğiniz gibi, daha sık kullandıklarınızı ilk sıralara yerleştirebilirsiniz.

Kişisel Filtreler Geliyor

Instagram’ın gelecek yeni güncellemesiyle, kendi kişisel filtrelerinizi oluşturabileceğinizi ve hatta bunları arkadaşlarınızla paylaşabileceğinizi söylesem ne düşünürdünüz? Bence harika olur! Malum artık telefon kameralarının kalitesi arttıkça, filtre kullanmak yerine ışık ayarlarıyla oynayarak fotoğraflara #nofilter etiketini yapıştırmak moda oldu. Hal böyle olunca her defasında uğraştığınız ‘sıcaklık’ ve ışık ayarlarınızı kaydederek, tek seferde fotoğraflarınızı filtreleyebileceksiniz.

Bana bu özel tasarım filtreler paylaşılmaya başlayınca, yeni bir pazar doğacak gibi geliyor. Öyle ki, paylaştığı fotoğrafların dikkat çekiciliğiyle fenomen olan kullanıcıların popülerliği daha da artacak. Ama sonuçta burası Türkiye, bizde kesin bu yeni piyasa sayesinde Şeyma Subaşı falan zengin olur. “Gel vatandaş gel, Şeyma Subaşı filtresi geldi!”