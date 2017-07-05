?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaKişisel Instagram Filtrelerinizi Paylaşmaya Hazır Mısınız?

Kişisel Instagram Filtrelerinizi Paylaşmaya Hazır mısınız?

Instagram kişisel filtreler

Instagram profiliniz için kullandığınız belli başlı filtreler illa ki vardır. Örneğin ben bu yaz aylarında en çok, deniz rengini ortaya çıkaran ‘clerendon ve fotoğraflara retroluk kattığını düşündüğüm ‘aden ile soft paylaşımlar için ‘maven  seçeneklerini kullanmayı tercih ediyorum.

Eğer ‘maven’ filtresini duymadıysanız, bir daha fotoğrafınızı düzenlerken filtre listesinin sonunda çıkan ‘ayarlar’ bölümüne göz atmayı unutmayın. Burada hiç kullanmadığınız filtreleri listenizden kaldırabileceğiniz gibi, daha sık kullandıklarınızı ilk sıralara yerleştirebilirsiniz.

Kişisel Filtreler Geliyor

Instagram’ın gelecek yeni güncellemesiyle, kendi kişisel filtrelerinizi oluşturabileceğinizi ve hatta bunları arkadaşlarınızla paylaşabileceğinizi söylesem ne düşünürdünüz? Bence harika olur! Malum artık telefon kameralarının kalitesi arttıkça, filtre kullanmak yerine ışık ayarlarıyla oynayarak fotoğraflara #nofilter etiketini yapıştırmak moda oldu. Hal böyle olunca her defasında uğraştığınız ‘sıcaklık’ ve ışık ayarlarınızı kaydederek, tek seferde fotoğraflarınızı filtreleyebileceksiniz.

Bana bu özel tasarım filtreler paylaşılmaya başlayınca, yeni bir pazar doğacak gibi geliyor. Öyle ki, paylaştığı fotoğrafların dikkat çekiciliğiyle fenomen olan kullanıcıların popülerliği daha da artacak. Ama sonuçta burası Türkiye, bizde kesin bu yeni piyasa sayesinde Şeyma Subaşı falan zengin olur. “Gel vatandaş gel, Şeyma Subaşı filtresi geldi!

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Yazar: - 05.07.2017

Kişisel Instagram Filtrelerinizi Paylaşmaya Hazır mısınız? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Xiaomi ve Nokia El Ele Verdiler Gümbür Gümbür Geliyorlar Xiaomi ve Nokia El Ele Verdiler Gümbür Gümbür Geliyorlar Son dönemin en çok konuşulan teknoloji firmalarından olan Xiaomi, Nokia patentlerini de satın aldı. İçeriği belirtilmeyen anlaşmanın, Nokia'nın hücresel…
Stephen Hawking'in İlk Kez Yanılmış Olabilir mi? Stephen Hawking'in İlk Kez Yanılmış Olabilir mi?Dünyaca ünlü fizik teorisyeni Stephen Hawking, Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından açıklama yapmış ve bu kararın… Teknoloji Geliştikçe TRT'nin Bandrol Gelirleri de Tartışılıyor Teknoloji Geliştikçe TRT'nin Bandrol Gelirleri de TartışılıyorTürkiye Radyo - Televizyon Kurumuna (TRT) sürdürülebilir ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon…
Aslında Sesimiz Bizim Duyduğumuzdan Çok Farklı! Pardus Yeni Özellikleriyle Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ