K.Maraş Büyükşehir Belediyesi
Android için Mobil Belediyecilik Uygulaması
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok duyuru, haber ve etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz.
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok duyuru, haber ve etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz.
Kahramanmaraş’ın resmi mobil uygulaması sayesinde birçok vatandaş çeşitli haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olabiliyor. Mobil cihazların popülerliğini göz ardı etmeyen ve mobil uygulama geliştiren belediyeler arasına katılan Kahramanmaraş, vatandaşlarına birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.
Vergi borçlarınızı sorgulamanıza ve kredi kartıyla ödemenize izin veren uygulamada, mezarlık bilgi sistemini kullanarak vefat edenlerin anlık bilgisine de ulaşabiliyorsunuz. İhtiyaç anında zor durumda kalmamanız için nöbetçi eczaneleri de kullancılarına sunan K.Maraş Büyükşehir Belediyesi uygulamasında belediyeyle ilgili istek ve şikayetlerinizi de uygulama üzerinden iletebiliyorsunuz.
Uygulama özellikleri:
- Belediye haberleri, duyuruları ve etkinlikleri,
- Vergi borcu sorgulama ve ödeme,
- Geçmiş dönem ödeme bilgisi,
- Mezarlık bilgi sistemi,
- Nöbetçi eczaneler,
- İstek ve şikayet bildirme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
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