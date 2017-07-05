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K.Maraş Büyükşehir Belediyesi
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K.Maraş Büyükşehir Belediyesi

K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi

Android için Mobil Belediyecilik Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

K.Maraş Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok duyuru, haber ve etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz.

K.Maraş Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok duyuru, haber ve etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz.

Kahramanmaraş’ın resmi mobil uygulaması sayesinde birçok vatandaş çeşitli haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olabiliyor. Mobil cihazların popülerliğini göz ardı etmeyen ve mobil uygulama geliştiren belediyeler arasına katılan Kahramanmaraş, vatandaşlarına birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

Vergi borçlarınızı sorgulamanıza ve kredi kartıyla ödemenize izin veren uygulamada, mezarlık bilgi sistemini kullanarak vefat edenlerin anlık bilgisine de ulaşabiliyorsunuz. İhtiyaç anında zor durumda kalmamanız için nöbetçi eczaneleri de kullancılarına sunan K.Maraş Büyükşehir Belediyesi uygulamasında belediyeyle ilgili istek ve şikayetlerinizi de uygulama üzerinden iletebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri:

  • Belediye haberleri, duyuruları ve etkinlikleri,
  • Vergi borcu sorgulama ve ödeme,
  • Geçmiş dönem ödeme bilgisi,
  • Mezarlık bilgi sistemi,
  • Nöbetçi eczaneler,
  • İstek ve şikayet bildirme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi QR Kodu Okutarak İndir

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