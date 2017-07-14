İmparatorluğu orkların istilasından kurtarın.

Knights Fall, Android platformunda orta çağ temalı aksiyon bulmaca oyunu olarak yerini alıyor. Yüzüklerin Efendisi filminden tanıdığımız çirkin yaratıklara karşı imparatorluğumuzu koruma mücadelesi verdiğimiz yapımda senaryo modunda 120’nin üzerinde bölüm oynuyoruz.

Orta çağ havasının tek kelimeyle “kusursuz” yansıtıldığı savaş oyununda Orklara karşı direnmeye çalışıyoruz. Kalemizin kapılarına kadar gelen yaratıklar az sayıda olmalarına karşın oldukça güçlüler. Kalemizin kapılarını kırmadan onları bitirmemiz gerekiyor. Neyse ki; sağlam bir orduya sahibiz. Kısa sürede oldukça kalabalık bir ordu kurabiliyoruz. Daha da güzeli savaştıkça yeni kahramanlar ordumuza dahil oluyor.

Orta çağ filmlerinde gördüğümüz sahneleri yaşatan oyun, savunma modu ve puan odaklı meydan okuma modu olmak üzere iki mod sunuyor. Savunma modunda imparatorluğumuzu kötü Orkların istilasından korurken, yüksek puan yapmaya odaklandığımız meydan okuma modunda kale kapılarımızı koruyoruz.