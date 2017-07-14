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Knights Fall
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Knights Fall

(iOS)
Knights Fall İndir Hemen İndir

907 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Knights Fall
Knights Fall
Knights Fall
Knights Fall
Knights Fall

iPhone ve iPad İçin Orta Çağ Savaşı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Orklar kalenize girmek üzere. İmparatorluğunuzu koruyun.

Knights Fall, iPhone ve iPad’de keyifle oynayacağınız orta çağ savaşı oyunu. Filmleri aratmayan savaş sahneleri, sinematik ara sahnelerle süslenmiş sürükleyici senaryosu, üst seviye grafikleri ile mobildeki en iyi orta çağ temalı savaş oyunlarından biri. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla benden tam puan alan orta çağ oyununda senaryo modunda 120’nin üzerinde bölüm boyunca imparatorluğumuzu Orkların istilasından korumaya çalışırken, meydan okuma modunda kalemizin kapılarını zorlayan Orkları farklı stratejiler izleyerek durdurmaya çalışıyoruz.

Oyun, başta da söylediğim gibi gerek hikayesiyle gerekse de atmosferiyle kendisine bağlıyor. Başında saatler harcayacağınız aksiyon yüklü bulmaca öğelerini de içerisinde barındıran bir orta çağ savaş oyununa kendinizi hazırlayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve üzeri
Üretici:
CARBON EYED Inc.
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